Twitter werkt aan duurdere abonnementsformule zonder advertenties

De ontwikkelaars van Twitter werken aan een nieuwe abonnementsformule waardoor abonnees geen advertenties meer zullen zien op het socialemediaplatform. Volgens ceo Elon Musk wordt het een duurdere abonnementsformule, al is het nog niet duidelijk hoeveel deze zal kosten.

De aankondiging kwam er na een statement van Musk waarin hij stelt dat advertenties op Twitter 'te frequent' voorkomen en 'te groot' zijn. De ceo van Twitter verklaarde dat er maatregelen worden genomen om beide zaken 'de komende weken' aan te pakken. Wat deze aanpak precies inhoudt, is niet duidelijk. Kort daarna maakte Musk gewag van een nieuwe, aankomende abonnementsformule die Twitter advertentievrij zou maken, maar ook duurder zal zijn. Hoeveel Musk wil aanrekenen voor dit abonnement is niet duidelijk.

Twitter biedt sinds maandag 12 december het vernieuwde Twitter Blue-abonnement aan voor 8 dollar per maand. iOS-gebruikers die het abonnement via de Twitter-app aankopen, betalen 11 dollar per maand. Twitter Blue-abonnees kunnen tweets aanpassen, een leesmodus activeren, langere video’s in 1080p-resolutie uploaden en krijgen al vijftig procent minder advertenties te zien. Als hun account is geverifieerd door Twitter, krijgen deze abonnees ook een blauw vinkje naast hun accountnaam.