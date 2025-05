Hacker verspreidt bestand met e-mailadressen van 200 miljoen Twitter-accounts

Een hacker verkoopt voor omgerekend twee euro de e-mailadressen van 200 miljoen gescrapete Twitter-accounts. Het lek lijkt een ontdubbelde versie te zijn van de 400 miljoen Twitter-accountgegevens die rond Kerst te koop werden aangeboden en waar meer voor werd gevraagd.

Inmiddels hebben onder meer Have I Been Pwned, BleepingComputer en beveiligingsbedrijf Hudson Rock de geldigheid van het bestand bevestigd. Volgens Have I Been Pwned zitten er 211.524.284 unieke e-mailadressen in het bestand. Het nieuwe bestand zou dezelfde gegevens bevatten als de eerdere database van 400 miljoen Twitter-gebruikers, maar dan zonder duplicaten. Toen wilde de hacker ook minimaal zestigduizend dollar voor het bestand, nu wordt er ongeveer twee dollar gevraagd.

Het bestand bevat de e-mailadressen en Twitter-gebruikersnamen van ruim 200 miljoen Twitter-accounts, die in 2021 met kwetsbaarheden in Twitters api zijn gescrapet. Bij die kwetsbaarheid konden gebruikers e-mailadressen en telefoonnummers invoeren en zo bevestigd krijgen of deze gekoppeld zijn aan een Twitter-account. Met een andere api konden hackers weer alle publieke data van dit Twitter-account scrapen. Twitter dichtte deze kwetsbaarheden in januari vorig jaar.

Have I Been Pwned geeft aan dat 98 procent van de gelekte e-mailadressen al eerder bekend waren. Het gevaar van het lek zit dus niet in het lekken van de e-mailadressen, maar dat deze gekoppeld zijn aan Twitter-accounts. Zo kunnen anonieme Twitter-accounts bijvoorbeeld gedoxt worden, zegt Hudson Rock, en kunnen accounts makkelijker gehackt worden. Naast de gebruikersnaam en het e-mailadres bevat het bestand namen, aantal volgers en wanneer een account is aangemaakt. Gebruikers kunnen op Have I Been Pwned zien of hun e-mailadres aan hun Twitter-gebruikersnaam kan worden gekoppeld.