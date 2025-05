Hacker biedt gescrapete gegevens van 400 miljoen Twitter-gebruikers aan

Een hacker zegt de privédata van 400 miljoen Twitter-gebruikers te hebben gestolen via een bug in een api. De hacker verkoopt de gegevens op een forum nadat de api-bug werd gerepareerd.

De hacker, die zichzelf Ryushi noemt, heeft de data online gezet op BreachForums. Hij of zij claimt dat het gaat om data van 400 miljoen unieke Twitter-gebruikers. In de datasets staan de e-mailadressen en telefoonnummers van die gebruikers, naast hun gebruikersnaam en andere openbare informatie zoals het volgersaantal. Ryushi deelt een paar voorbeelden van bekende gebruikers, waaronder politici, topmensen uit het bedrijfsleven en influencers zoals Linus van Linus' Tech Tips.

Ryushi zegt dat de data gescrapet is uit een api. Die api-bug zou inmiddels gedicht zijn. De hacker zegt tegen BleepingComputer dat het ging om dezelfde bug als waarmee eerder 5,4 miljoen gebruikersgegevens uitlekten. Dat was mogelijk via een bug in de Android-client waarbij de aanvaller een POST-request kan doen naar Twitters onboarding-api. Die kwetsbaarheid is inmiddels gedicht, maar er zijn al meerdere groepen hackers geweest die de bug hebben uitgebuit en data hebben gestolen. Het ging echter nog niet eerder om zoveel gebruikers als nu het geval is.

De hacker wil de data verkopen via een tussenpersoon op BreachForums. Ryushi zegt dat hij of zij 200.000 dollar voor de data wil. Bij zo'n exclusieve verkoop wordt de data na afloop verwijderd van het forum. Als dat niet lukt, wil de hacker 60.000 dollar per aankoop die niet exclusief is. Ryushi zegt naar Twitter te zijn gestapt om een deal te sluiten, maar daar geen gehoor te vinden.