Apple lost probleem met trillende iPhone 14 Pro-camera's volgende week op

Apple komt volgende week met een oplossing voor een camerabug in de iPhone 14 Pro en Pro Max. Door de bug begint de camera van die toestellen te trillen en geluid te maken als hij gebruikt wordt in thirdpartyapps als TikTok en Snapchat.

Apple vertelt in een verklaring aan Tweakers dat het op de hoogte is van het probleem. De techgigant zegt volgende week een oplossing uit te brengen, maar vermeldt geen concrete datum. Het bedrijf gaat ook niet in op de oorzaak van de bug. Aangezien Apple zelf met een update komt, lijkt de bug echter in iOS of Apples api's te zitten en dus niet in de apps waarin het probleem zich voordoet.

De camerabug kwam onlangs aan het licht. Verschillende gebruikers meldden op sociale media dat de camera van hun iPhone 14 Pro of Pro Max begon te trillen als bepaalde apps werden gebruikt. Daarbij maakten de camera's een soort knarsend geluid, blijkt uit beelden op Twitter. Het leek erop dat de camerasensor fysiek heen en weer beweegt, wat doet vermoeden dat het om een bug met de optische beeldstabilisatie gaat. Apple bevestigt dat echter niet. De bug lijkt zich vooral voor te doen in thirdpartyapps, zoals Instagram, Snapchat en TikTok. De bug komt niet voor in de officiële camera-app die Apple met iOS levert.