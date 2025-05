'Apple past system-level-geheugen A16-soc aan ten opzichte van A15'

Er zijn beelden verschenen van de Apple A16-soc. Het L2-cachegeheugen van de performance cores zou 16MB groot zijn, dat is 33 procent meer dan bij de A15. Het system-level-cachegeheugen van de soc zou 24MB bedragen, terwijl dat bij de A15-soc nog 32MB was.

De redactie van techsite Angstronomics zag een video van TechanaLye op Twitter verschijnen met daarin naar eigen zeggen de A16-soc van Apple. De redactie voerde vervolgens een eigen die-analyse van de chip uit door de architectuur te vergelijken met die van de A15-soc.

Die architectuur bleef volgens Angstronomics grotendeels gelijk, maar er zijn volgens de redactie wel enkele verschillen. Angstronomics stelt dat het L2-cache van de zogenaamde high-efficiency cores op de A16 met 4MB even groot is gebleven. Het L2-cache van de zogenaamde high-performance cores zou 16MB bedragen in plaats van 12MB bij de A15. Bij de A14 was het L2-cachegeheugen nog 8MB groot.

Het system-level-cachegeheugen bedraagt volgens Angstronomics dan weer 24MB, terwijl dat bij de A15 32MB was. Bij de A14 was dat geheugen 16MB groot. Apple zou met de A16 ook zijn overgeschakeld op Lpddr5-6400-geheugen in plaats van nog langer lpddr4x-4266-geheugen te gebruiken. Dat ligt in lijn met eerdere lekken over de A16. De A16 zou iets groter uitvallen dan bij de A15, maar exacte afmetingen kon Angstronomics niet meegeven.

Apple introduceerde de A16-soc begin september tijdens zijn iPhone-evenement. De mobiele soc wordt enkel voor de nieuwe iPhone 14 Pro en 14 Pro Max gebruikt. De chipset wordt gebakken op het N4P-procédé van TSMC. Dat is een verbeterde versie van het 5nm-procédé waar de A15 op wordt gebakken. De A16 bevat twee high-performances cores en vier high-efficiency cores. De high-performances cores zouden volgens Apple 20 procent minder energie verbruiken in vergelijking met de A15. Een directe prestatievergelijking met de A15 gaf echter Apple niet.

Update, 14u20: Extra informatie toegevoegd over de A16 in de laatste alinea.