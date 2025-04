Software iPhone 14 Pro schakelt eerder over op ultragroothoekcamera dan 13 Pro

De minimale focusafstand van de primaire camera van de iPhone 14 Pro is groter dan die van de 13 Pro. Daardoor zal de software eerder overschakelen op de camera met ultragroothoeklens om een macrofoto te maken.

De technische read-out van camera-app Halide geeft aan dat de minimale focusafstand 20cm is, tegenover 15cm van de primaire camera van de primaire camera van de iPhone 13 Pro. Als de software een objecteert detecteert dat dichterbij is en in focus moet zijn, schakelt de software over op de camera met ultragroothoeklens om een foto te maken. Die heeft bij de 14 Pro een minimale focusafstand van 2cm. Dat is hetzelfde als vorig jaar.

De grotere focusafstand heeft vermoedelijk te maken met de combinatie van de grotere sensor en de lens. Door de grotere sensor is het diafragma van de lens nu f/1,78 in plaats van f/1,5 vorig jaar. Het diafragma is de grootte van de lensopening, waarbij f de afstand tussen de lens en en de sensor is.

De read-out laat ook zien dat de camera's een iets ander brandpunt hebben. De primaire camera gaat van 24mm naar 26mm in 35mm-equivalent en de beeldhoek is dus iets nauwer. Hetzelfde geldt voor de camera met ultragroothoeklens, die van 13mm naar 14mm gaat. De camera met telelens blijft op 77mm.

Behalve de camera-read-out is er ook een teardown verschenen van de iPhone 14 Pro Max. De video van PBKReviews toont onder meer dat de 4323mAh-accu een L-vorm heeft. Ook is zichtbaar hoe de componenten zitten in het langwerpige cameragat. Ten opzichte van vorige iPhones zitten de dotprojector, infraroodcamera en frontcamera meer naar onderen en dichter bij elkaar, terwijl de speakergaten juist meer naar boven zitten.