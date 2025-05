Maker Dark Souls: The Board Game werkt aan Elden Ring-bordspel

Steamforged Games, die onder andere Dark Souls: The Board Game heeft gemaakt, werkt aan een borspelversie van Elden Ring. Wanneer het spel gaat uitkomen, is niet bekend. Wel heeft de maker een Kickstarter-pagina geopend om geïnteresseerden op de hoogte te houden.

Het spel is bedoeld voor een tot vier spelers, schrijft Steamforged. De maker belooft dat spelers in Elden Ring: The Board Game "een groot en gevarieerd avontuur aangaan, iconische locaties bezoeken en bekende vijanden en personages gaan tegenkomen". Een van de afbeeldingen laat Margit zien, een van de eerste bosses in Elden Ring. Bij de gevechten komen er geen dobbelstenen te pas.

Verder zijn er nog weinig details bekendgemaakt over het bordspel, zoals de prijs en releasedatum. Steamforged zegt dat het binnenkort meer informatie gaat geven. Die informatie is terug te vinden op de Kickstarter-pagina van Elden Ring: The Board Game, die op het moment van schrijven 9400 volgers heeft.

Steamforged Games staat bekend om zijn bordspelversies van videogames. In 2016 bracht het Dark Souls: The Board Game na een succesvolle Kickstarter-campagne. De inzamelingsactie leverde het bedrijf 5 miljoen dollar op. Steamforged heeft ook bordspelversies gemaakt van onder meer Monster Hunter World en Horizon Zero Dawn.