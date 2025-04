Globalstar verzorgt satellietcommunicatie iPhone 14-noodberichten

Het Amerikaanse bedrijf Globalstar verzorgt de satellietcommunicatie voor noodberichten vanaf de iPhone 14-telefoons. Apple noemde het bedrijf niet in de presentatie woensdagavond. Globalstar werkt met low-earth-orbit-satellieten voor de dienst.

Apple betaalt een groot deel van de kosten voor het lanceren van de satellieten, maar niet alles, meldt Reuters. Het gaat om een investering van in totaal 450 miljoen dollar vanuit Apple. De dienst werkt bij release in november alleen in de Verenigde Staten en Canada. Of en wanneer noodcommunicatie via satellieten in andere gebieden gaat werken, is onbekend.

De specsheet van de Europese versie van de iPhone 14-modellen vermeldt geen compatibiliteit met de dienst. Het gebruikte Qualcomm-modem heeft wel ondersteuning voor 5G-band N53, de band die Globalstar gebruikt voor communicatie. Dat is een band rond 2,4GHz, waarin ook bluetooth en wifi actief zijn. Het is een smalle band die alleen geschikt is voor korte berichten.

Apple kondigde de dienst woensdagavond aan. Gebruikers kunnen met een iPhone 14 twee jaar lang kosteloos van de dienst gebruikmaken. Wat er daarna gebeurt, is onbekend. De iPhone 14 is de tweede smartphone die via satellieten noodberichten kan communiceren. De Huawei Mate 50 kan dat ook. Die maakt gebruik van het Chinese GPS-systeem Beidou.