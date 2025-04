Apple werkt aan functie die iPhone in VS zoveel mogelijk met groene stroom laadt

Apple brengt later dit jaar de Clean Energy Charging-functie uit, waarmee iPhones zoveel mogelijk met groene stroom worden opgeladen. Hiervoor gaat het bedrijf data van overheidsdiensten gebruiken. De dienst komt vooralsnog alleen naar de VS.

Met de Clean Energy Charging-functie wil Apple de milieu-impact van het opladen van een iPhone zoveel mogelijk beperken, 'door het optimaliseren van laadtijden voor als het energienet groenere energiebronnen gebruikt'. Apple geeft nog niet veel details over hoe de functie precies werkt, maar het bedrijf zegt wel dat de functie deze herfst beschikbaar komt en alleen in de Verenigde Staten werkt. Over andere regio's wordt niet gesproken.

9to5Mac zegt in de iOS 16-code een nieuwe daemon te hebben gevonden die uitstootdata verzamelt van lokale bronnen, zoals de Energy Information Administration. Dit agentschap van de Amerikaanse overheid verzamelt en analyseert informatie over onder meer het energienet. Volgens de nieuwssite downloadt Apple ook koolstofemissieprognoses op basis van de locatie van de gebruiker en combineert deze data om te bepalen wanneer de Clean Energy Charging-functie de smartphone moet opladen. Hoe iPhone-eigenaren de functie kunnen in- en uitschakelen, is niet duidelijk.