Zoom verandert de naam van zijn zakelijke vergaderapp naar Zoom Team Chat

Zoom gaat de naam van zijn vergaderapp Zoom Chat veranderen naar Zoom Team Chat. Daarnaast voegt het eind september nieuwe functies toe aan de app, zoals de mogelijkheid om de chat van een videovergadering rechtstreeks te delen in een tekstkanaal.

De naam van Zoom Chat is veranderd, omdat gebruikers de chatfunctie in Zoom-vergaderingen zouden verwarren met zijn zakelijke communicatiehub, zegt Sharvari Nerurkar, het hoofd van Zoom Team Chats productafdeling, maandag tegen The Verge.

Verder gaat Zoom een aantal nieuwe functies toevoegen die eind september beschikbaar moeten zijn. Een van die nieuwe functies is de mogelijkheid om de chat tijdens een vergadering rechtstreeks in een tekstkanaal te delen. Hierdoor blijven notities die tijdens een vergadering zijn gemaakt bewaard. Daarnaast is het binnenkort ook mogelijk om een videovergadering te plannen via een tekstkanaal.