Zoom laat gebruikers e-mail- en agendafuncties in desktopclient integreren

Zoom voegt nieuwe Mail- en Calendar-software toe aan zijn apps. Gebruikers kunnen externe e-mail- en agendadiensten koppelen en integreren in de Zoom-client. Het bedrijf hoopt daarmee te concurreren met platformen als Microsoft 365 en Google Workspace.

Zoom kondigde de nieuwe tools aan op zijn Zoomtopia-ontwikkelaarsconferentie. Het bedrijf schrijft in een blogpost dat de features beschikbaar zijn als bètaversie. Zoom komt met twee verschillende nieuwe stukken software. De eerste is de Zoom Mail Client en de Calendar Client. Die maken het mogelijk voor gebruikers om hun bestaande e-mailaccounts van 'populaire thirdpartydiensten' te integreren in de desktopapp van Zoom. Hetzelfde kan met de agendaclient. Zoom schrijft niet welke e-maildiensten kunnen worden geïntegreerd.

Gebruikers die dat doen, kunnen niet enkel hun inbox zien in Zoom. Ze kunnen ook diensten makkelijker met elkaar integreren. Zo kunnen gelijk gesprekken worden opgestart met contactpersonen en zijn er integraties voor diensten die al in de Zoom-client zaten, zoals de Whiteboard- of Team Chat-functie. Ook vanuit de agendafunctie kunnen meteen meetings worden opgestart.

De functie is beschikbaar voor gebruikers met en zonder abonnement. In de VS en Canada komt er ook een dienst beschikbaar voor Pro-klanten waarmee ze zonder extra betaling e-mailaccounts kunnen opzetten die door Zoom gehost worden. Eigen domeinnamen kunnen niet worden gekoppeld, behalve voor Amerikaanse en Canadese gebruikers met een Zoom One Business-abonnement. Zoom zegt dat die Mail Service is bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf.

Zoom wil met de nieuwe functies inspelen op ontwikkelingen in de markt van communicatieapps. Die gingen vooral in de afgelopen twee jaar, tijdens de coronaperiode, hard vooruit. Zoom wil kunnen concurreren met diensten als Google Workspace, Microsoft 365 of Slack. Die bouwen niet alleen communicatietools, maar hele platformen waarin externe diensten kunnen worden geïntegreerd. Zoom liep tijdens de coronacrisis wel achter op die concurrerende diensten. Het bedrijf voegde veelgevraagde features later toe dan Google of Microsoft dat deden. Ook kwam Zoom onder een vergrootglas te liggen na verschillende beveiligingsschandalen. Zo loog het bedrijf over zijn end-to-endencryptie en werd een kwetsbaarheid ontdekt waarbij Zoom een lokale server installeerde bij macOS-gebruikers. Tweakers sprak eind 2020 met Zoom over dat turbulente jaar.