Grote bedrijven VS gebruiken tool om berichten medewerkers op Slack te monitoren

Grote bedrijven in de Verenigde Staten zoals Walmart, Starbucks en Delta gebruiken een tool om berichten van medewerkers op onder meer Slack en Zoom te monitoren. In sommige gevallen zijn bepaalde berichten te linken aan individuele medewerkers.

De tool is van het bedrijf Aware en verwerkte al 20 miljard interacties tussen drie miljoen mensen, zegt CNBC. Aware heeft een tool voor het tracken van sentimenten onder medewerkers, zoals reacties op aankondigingen. De tool kan tevens pesten en het uitwisselen van naaktbeelden herkennen. Daarnaast is er een tool die eDiscovery heet en die kan medewerkers opsporen als zij op de een of andere manier een bedreiging vormen.

Sommige bedrijven houden al jaren handmatig onder meer verstuurde e-mails tussen medewerkers bij, maar het gebruik van de datasets om communicatie tussen collega's via chatplatforms te analyseren met algoritmes lijkt relatief nieuw. CNBC noemt alleen grote klanten in de VS. Het is onbekend of Aware ook grote klanten heeft in de Benelux. Of een tool als Aware mag in de EU is ook onduidelijk; het staat mogelijk op gespannen voet met de AVG-wetgeving, die voorschrijft dat het analyseren van persoonlijke data niet zomaar mag.