Nvidia kondigt RTX 2000-gpu van 625 dollar aan voor workstations

Nvidia kondigt de nieuwe RTX 2000 Ada-workstationvideokaart op basis van Ada Lovelace-architectuur aan. De low-profilekaart gebruikt een AD107-gpu en beschikt over 16GB aan GDDR6-ecc-geheugen. Het is niet duidelijk wat de kaart inclusief btw in Europa gaat kosten.

De RTX 2000 Ada is een vernieuwde versie van de eerder uitgebrachte A2000 12GB op basis van Ampera-architectuur. Nvidia vergelijkt de twee workstationvideokaarten met elkaar en stelt dat de Ada-variant met dezelfde 70W-tdp een verdubbeling van de performance kan behalen. TSMC maakt de gpu op een custom procedé van 4nm, terwijl Nvidia de RTX A2000 door Samsung liet maken op een 8nm-procedé. Dankzij het nieuwere productieproces en nieuwere cores heeft de RTX 2000 Ada minder CUDA-, Tensor- en raytracing-cores, maar volgens Nvidia betere prestaties.

De videokaart heeft 16GB aan GDDR6-geheugen met error-correcting code, vergeleken met de 12GB van de A2000. Vanwege een kleinere geheugenbus van 128bit vergeleken met de 192bit-bus van de voorganger is de geheugenbandbreedte met 224GB/s zo'n 60GB/s lager.

Nvidia voorziet de RTX 2000 Ada van vier Mini DisplayPort 1.4a-aansluitingen en geen HDMI-connectors. De workstationkaart heeft wederom een dualslot-ontwerp en is 16,8cm lang en 6,9cm hoog, exact net zo groot als zijn voorganger en daarmee geschikt voor ATX- en low-profileconstructies. De gpu beschikt over een koeler met een enkele fan. De kaart gebruikt een PCIe 4.0 x8-geheugeninterface in plaats van de PCIe 4.0 x16-interface van zijn voorganger.

Recente Nvidia desktop-gpu's voor workstations Videokaart RTX 2000 Ada RTX 4000 Ada RTX A2000 Ampere CUDA-cores / performance 2816 cores / 12Tflops 6144 cores / 26,7Tflops 3328 cores / 8Tflops RT-cores / performance 22 cores / 27,7Tflops 48 cores / 61,8Tflops 26 cores / 15,6Tflops Tensor-cores / performance 88 cores / 191,9Tflops 192 cores / 327,6Tflops 104 cores / 63,9Tflops Geheugen 16GB GDDR6 (met ECC) 20GB GDDR6 (met ECC) 12GB GDDR6 (met ECC) Geheugenbandbreedte 224GB/s 360GB/s 288GB/s Geheugenbusinterface PCI Express 4.0 x8 PCI Express 4.0 x16 PCI Express 4.0 x16 Tdp 70W 70W 70W

In de tweede helft van 2023 bracht Nvidia al verschillende hoger gepositioneerde RTX Ada-videokaarten voor workstations uit. De RTX 4000 Ada heeft bijvoorbeeld dezelfde tdp als de twee vermelde kaarten, maar ruim een verdubbeling van het aantal CUDA- en Tensor-cores, naast ruim drie keer zoveel raytracingkernen. Het topmodel is de RTX 6000 Ada met 48GB GDDR6-geheugen en 18176 CUDA-cores. Deze workstationvideokaart kostte rond de release volgens de Pricewatch tenminste ruim 9500 euro.