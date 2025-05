Nothing presenteert goedkopere Phone (2a) over drie weken

Smartphonemaker Nothing presenteert zijn Phone (2a) over drie weken, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. Nothing bevestigde al eerder dat de telefoon eraan zat te komen.

De telefoon zal de eerste goedkopere smartphone worden van de smartphonemaker. Nothing zegt dat de release er iets anders uit zal zien dan bij zijn twee eerdere smartphones. In de VS komt de telefoon alleen uit als een 'ontwikkelaarstoestel', maar er zal daar geen grote release zijn na de aankondiging op 5 maart. In Europa is het wel een reguliere release.

Nothing zei al eerder dat de smartphone eraan zit te komen. Volgens een video van het bedrijf is de Phone (2a) nodig, omdat klanten behoefte zouden hebben aan 'frisse nieuwe ideeën' in de markt voor budgetsmartphones. Zo merkt oprichter Carl Pei op dat fabrikanten sommige telefoons door externe partijen laten ontwerpen en produceren, en dat budgetsmartphones soms overbodige camerasensors aan boord hebben om de camera indrukwekkender te laten lijken.