Ministerie Afghanistan begint met afsluiten sommige .af-domeinen

Het Afghaanse ministerie voor ICT is begonnen met het laten afsluiten van domeinen die eindigen op .af en waar de huidige regering het vermoedelijk niet eens is met de inhoud van de sites. De Afghaanse overheid beheert .af-domeinen en kan dat dus doen.

Onder meer de Mastodon-server queer.af is nu afgesloten, meldt 404Media. Ook andere websites, waaronder inet.af, is offline. Beide zaten bij de Franse hoster Gandi, die een melding op de site heeft staan dat het geen diensten meer aanbiedt voor .af-domeinen: onder meer het vernieuwen van domeinnamen op .af kan niet meer.

Het Afghaanse ministerie heeft de beheerder van queer.af een e-mail gestuurd met bevestiging dat het domein is afgesloten. Het Afghanistan Network Information Center beheert .af-domeinen. Enkele jaren geleden vond een machtswisseling plaats in Afghanistan, waarbij de Taliban de overheid overnamen. Dat is een conservatief-islamitische groepering.