Britse ministerie van Defensie lekt e-mailadressen van 250 Afghaanse tolken

Het Britse ministerie van Defensie heeft de mailadressen van 250 Afghaanse tolken gelekt bij het versturen van een mailing. In het bericht waren de e-mailadressen van de andere ontvangers niet afgeschermd. De tolken wachten op evacuatie uit Afghanistan.

In een verklaring tegenover de BBC heeft het ministerie van Defensie zijn excuses aangeboden voor de fout. De mail is verstuurd aan 250 tolken die voor de Britse overheid hebben gewerkt de afgelopen jaren. Een deel van hen is op dit moment ondergedoken in Afghanistan en het Britse ministerie van Defensie probeert hen te evacueren.

In een bericht aan de tolken zijn de e-mailadressen van alle ontvangers mee gekopieerd. Volgens het ministerie had een deel van de tolken dit niet door en reageerden ze op de mail met 'allen beantwoorden'. Daarmee onthulden een aantal tolken details over hun locatie en situatie. Daarop heeft het ministerie een tweede mail gestuurd en de tolken verzocht om het bericht te verwijderen.

Het gaat waarschijnlijk om een menselijke fout van een medewerker van het evacuatieteam bij het ministerie van Defensie. Momenteel wordt onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het ministerie van Defensie heeft alle tolken geadviseerd om een ander e-mailadres te nemen.

Tolken, journalisten en andere medewerkers die hebben samengewerkt voor het Westen vrezen voor hun veiligheid nu de taliban de macht hebben overgenomen in Afghanistan. Hoewel de taliban eerder bekendmaakten geen wraak te willen nemen, zijn er al meerdere berichten naar buiten gekomen dat ze naar tegenstanders op zoek zijn.

Google ondernam al stappen om e-mail-accounts van voormalig regeringsleden af te schermen, nadat het berichten had ontvangen dat de taliban opzoek waren naar data uit de accounts. Facebook nam ook al maatregelen zodat gebruikers in Afghanistan hun profiel makkelijker kunnen afschermen.