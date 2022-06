Afghanen kunnen Facebook-profiel met enkele klik blokkeren

Facebook stelt een nieuwe functie beschikbaar aan gebruikers in Afghanistan waarmee met een druk op de knop een profiel geblokkeerd wordt. Daarmee wordt het profiel voor onbekenden afgeschermd. De maatregel volgt na de machtsovername door de taliban in het land.

De nieuwe functionaliteit werd bekendgemaakt door Nathaniel Gleicher, hoofd security bij Facebook. Het met één klik blokkeren van een profiel is onderdeel van een reeks maatregelen die het bedrijf neemt om gebruikers in Afghanistan te beschermen.

Facebook heeft de tool om met een klik een profiel te blokkeren donderdag beschikbaar gesteld aan gebruikers in het land. Na het blokkeren kan iemand die geen vriend is, de profielfoto van het account niet meer delen of downloaden, schrijft Gleicher. Ook wordt de tijdlijn van het account alleen nog getoond aan vrienden.

Daarnaast heeft Facebook ingesteld dat vriendenlijsten van gebruikers in Afghanistan niet meer doorzocht kunnen worden. Ook voor Instagram zijn stappen genomen om gebruikers te helpen zichzelf te beschermen. Instagram-accounts die actief zijn in Afghanistan, krijgen een pop-up met daarin stappen hoe een account beter kan worden afgeschermd.

De maatregelen worden genomen uit angst voor de veiligheid van gebruikers nu de taliban de macht hebben gegrepen in het land. De leiders van de taliban maakten eerder bekend geen wraak te willen nemen op journalisten, tolken, voormalig regeringsmedewerkers en anderen die hebben samengewerkt met het Westen. Inmiddels komen er berichten naar buiten dat de taliban wel degelijk naar tegenstanders op zoek zijn. In een klopjacht op een Duitse journalist is donderdag een familielid van de man doodgeschoten.

Verschillende platforms waarschuwen Afghanen om op te passen met wat ze delen op sociale media. Facebookbestuurder Gleicher waarschuwt dat Facebook slechts 'een deel is van de online identiteit' en dat mensen al hun accounts moeten beschermen.