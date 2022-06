Ontwikkelaar toont nieuwe gameplay van Dark Souls-achtige Black Myth: Wukong

De Chinese ontwikkelaar Game Science heeft vrijdag een nieuwe gameplaytrailer online gezet van de komende actie-rpg Black Myth: Wukong. In de video is onder andere een bossfight te zien met een grote Chinese draak.

Black Myth: Wukong werd vorig jaar aangekondigd door ontwikkelaar Game Science en heeft gameplay die sterk lijkt op de gameplay van de Dark Souls-games, met moeilijke gevechten en sterke eindbazen. De ontwikkelaar liet vorig jaar al een uitgebreide gameplayvideo zien van de alfa van de game. Nu toont Game Science een 'Unreal Engine 5 gameplay test'.

De actie-rpg is gebaseerd op het boek Journey to the West uit de zestiende eeuw. De game volgt de mythische figuur Sun Wukong, een aap met bovennatuurlijke krachten. Dit is terug te zien in de gameplay, waarin Sun Wukong met een staf verschillende vijanden uitschakelt en het opneemt tegen een Chinese draak.

Het is nog niet bekend wanneer de game uitkomt. De ontwikkelaar wil de game uitbrengen voor de pc en consoles, en overweegt ook streamingplatforms als deze de game soepel kunnen draaien.