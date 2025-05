Black Myth: WuKong komt in de zomer van 2024 uit. De Souls-achtige game van de Chinese ontwikkelaar Game Science Studio noemt voor het eerst een concrete datum in een opvallende trailer.

De ontwikkelaar van de game heeft een teasertrailer online gezet die wordt aangevuld met stopmotionbeelden van een konijn dat de game probeert te installeren. Het konijn, een verwijzing naar het Chinese nieuwjaar waarbij het Jaar van het Konijn wordt ingeluid, krijgt vervolgens een aftelklok te zien die tot 2024 doorloopt. De makers zeggen dat de game in de zomer van dat jaar uitkomt, maar noemen geen concrete releasedatum.

Vorig jaar kwam er al een uitgebreidere gameplaytrailer van de game uit. De game werd al in 2020 aangekondigd, maar had tot nu toe geen officiële releasedatum. Black Myth: WuKong is een actie-rpg met Dark Souls-achtige gameplayelementen. Het verhaal is gebaseerd op het Chinese verhaal De reis naar het westen. De game volgt de mythische figuur Sun Wukong, een aap met bovennatuurlijke krachten.