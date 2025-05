Firefox 109 met ondersteuning voor controversiële adblock-blokkadefunctie is uit

Mozilla heeft Firefox 109 uitgebracht in het stablechannel. Daarin zijn extensies gegroepeerd in de taakbalk. Een grotere verandering is dat de browser voortaan Manifest V3-extensies ondersteunt, ondanks veel controverse daarover. Volgens Mozilla blijven adblockers echter wel werken.

Firefox 109.0 is officieel uit in het stablechannel, het algemeen beschikbare kanaal. Daarin zitten enkele kleine bugfixes en veranderingen, waaronder meerdere beveiligingspatches. Daarnaast verdwijnt de Colorways-functie waarmee gebruikers bepaalde kleurpaletten in Firefox konden zetten. Volgens Mozilla kunnen gebruikers als alternatief thema's en add-ons gebruiken.

Twee belangrijke veranderingen in de browser zitten in de add-ons. Die kunnen voortaan worden gegroepeerd in de taakbalk bovenin. Ze zijn daar op te roepen via een knop die Unified Extensions heet.

Dat nieuwe add-onmenu is een gevolg van de switch naar Manifest V3 voor extensies. Dat is een standaard voor extensies die door Google wordt gesteund. De technologie heeft in de afgelopen jaren veel kritiek gekregen. Extensies die op Manifest V3 draaien, hebben bijvoorbeeld een limiet op api-calls voor WebRequest. Daar hebben bijvoorbeeld adblockextensies veel last van. Google wil in juni van dit jaar geen extensies meer toestaan op basis van Manifest V2, maar alleen nog maar van Manifest V3, al is dat plan inmiddels uitgesteld vanwege veel kritiek. Veel gebruikers zijn bang dat dat betekent dat het vanaf dan moeilijker wordt om advertenties te blokkeren in de browser. Google heeft in de afgelopen jaren toezeggingen gedaan dat adblockers nog steeds bruikbaar blijven, maar critici zijn sceptisch over de maatregelen.

Firefox ondersteunt nu dus ook Manifest V3-extensies. Maar, zegt Mozilla, dat betekent niet dat add-ons worden geblokkeerd. Het bedrijf zegt dat ondersteuning voor V2-extensies nog gewoon in de browser blijft bestaan. De angst is echter dat ontwikkelaars zulke V2-extensies minder snel zullen maken of bijhouden, omdat het interessanter voor hen is om add-ons voor Chrome te ontwikkelen. Die browser heeft immers een veel hoger marktaandeel. Mozilla zei vorig jaar al dat het WebRequest-blocks mogelijk bleef maken.