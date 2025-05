Discord neemt sociaal netwerk voor complimenten Gas over

Discord heeft Gas overgenomen. Dat is een sociaal netwerk waarmee gebruikers, vooral jongeren, polls kunnen maken die voornamelijk bedoeld zijn om complimenten aan elkaar te geven. Voorlopig blijft de app standalone bestaan.

Discord schrijft in een blogpost over de overname, al noemt het geen verdere details over het betaalde bedrag en welke werknemers en leiders er bij de app blijven. Wel meldde oprichter Nikita Bier vorige week dat hij wegging bij Gas, maar het is niet duidelijk of zijn vertrek verband houdt met de overname. Discord zegt dat Gas 'op dit moment' als losstaande app te gebruiken blijft. Het team achter de app gaat Discord 'helpen in onze pogingen om een nieuw kernpubliek aan te boren', schrijft het bedrijf. Het is niet duidelijk of, en op welke manier, Gas in de toekomst mogelijk wordt verwerkt in de chatapp.

Gas is een sociaal netwerk dat vooral populair is onder jongeren. Met de app kunnen gebruikers polls maken, maar wel alleen polls die positief zijn ingestoken. Gebruikers kunnen die polls vervolgens met complimenten anoniem beantwoorden. In oktober meldde Bier nog dat de dienst een miljoen dagelijks actieve gebruikers had behaald.