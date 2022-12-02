Discord-servereigenaren kunnen in de VS eigen abonnementsdienst opzetten

Discord-gebruikers kunnen in de Verenigde Staten voortaan een eigen 'server subscription' creëren om geld te verdienen via het platform. Een dergelijk abonnement kan abonnees van een server bepaalde voordelen bieden. De eigenaar van een server kan daar zelf invulling aan geven.

Een dergelijk serverabonnement kan bestaan uit drie tiers met verschillende prijsniveaus. De servereigenaar kan zelf bepalen welke voordelen abonnees krijgen. Discord noemt als voorbeeld het implementeren van een eerste tier voor een bedrag van 3 dollar per maand met toegang tot één exclusieve video per maand en de rechten om publieke threads te kunnen plaatsen. De tweede en derde tier zouden dan respectievelijk 5 dollar en 10 dollar kosten, waarmee abonnees nog meer voordelen krijgen. Discord zegt 10 procent van de opbrengsten in te houden.

Discord testte deze abonnementen, die wat weghebben van lidmaatschapsplatform Patreon, al enige tijd met enkele communities op het platform. Nu is de optie breder beschikbaar, al is het opzetten van een serverabonnement vooralsnog enkel beschikbaar voor eigenaren die woonachtig zijn in de Verenigde Staten. Het is niet bekend of en wanneer deze optie breder wordt uitgerold.