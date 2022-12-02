Discord-servereigenaren kunnen in de VS eigen abonnementsdienst opzetten

Discord-gebruikers kunnen in de Verenigde Staten voortaan een eigen 'server subscription' creëren om geld te verdienen via het platform. Een dergelijk abonnement kan abonnees van een server bepaalde voordelen bieden. De eigenaar van een server kan daar zelf invulling aan geven.

Een dergelijk serverabonnement kan bestaan uit drie tiers met verschillende prijsniveaus. De servereigenaar kan zelf bepalen welke voordelen abonnees krijgen. Discord noemt als voorbeeld het implementeren van een eerste tier voor een bedrag van 3 dollar per maand met toegang tot één exclusieve video per maand en de rechten om publieke threads te kunnen plaatsen. De tweede en derde tier zouden dan respectievelijk 5 dollar en 10 dollar kosten, waarmee abonnees nog meer voordelen krijgen. Discord zegt 10 procent van de opbrengsten in te houden.

Discord testte deze abonnementen, die wat weghebben van lidmaatschapsplatform Patreon, al enige tijd met enkele communities op het platform. Nu is de optie breder beschikbaar, al is het opzetten van een serverabonnement vooralsnog enkel beschikbaar voor eigenaren die woonachtig zijn in de Verenigde Staten. Het is niet bekend of en wanneer deze optie breder wordt uitgerold.

Discord server subscription
Voorbeeld van server subscription. Beeld: Discordpagina MKBHD

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 02-12-2022 13:26 50

02-12-2022 • 13:26

50

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Reacties (50)

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EnigmaNL 2 december 2022 13:28
Ben ik de enige die totaal abonnementmoe aan het worden is? Tegenwoordig kun je letterlijk overal een abonnement op nemen? Wanneer is het nou eens genoeg?
Wraldpyk @EnigmaNL2 december 2022 13:32
In dit geval is het ongelovelijk handig om de community in kwestie te ondersteunen. Zie dit meer als een contributie zoals Patreon is, en dat is dus ook een van de incentives/inspiraties voor Discord is in dit geval.

Nu is het zo dat bij heel veel Patreons je een Discord Role krijgt, waardoor je meer kunt zien/doen in die community. Directe concurentie dus.

Ik kan weinig usecases bedenken waarin het resultaat niet iets vergelijkbaars als dit is, ondersteunen van degene van wie de community is. Zit je in een game-server, dan krijg je een leuk kleurtje bij je naam als je die server ondersteund middels je subscription. Open source discord server? Je betaald voor onderhoud van de software, etc.

Ik snap je punt, ik ben ook abonnementsmoe, maar niet als 't aankomt op donaties.
crazyboy01 @Wraldpyk2 december 2022 13:42
Volgens mij is het inderdaad een mix van steun in de vorm zoals dat gaat op Patreon en een vleugje van de serverboosts die Discord al langer biedt. Het enige ding is dan dat je naast rollen waarschijnlijk vaak toegang krijgt tot exclusieve kanalen etc, wat prima is en vaak mis je daar niet veel aan, maar dat zou je kunnen zien als een soort verkapte betaalmuur per server. Maar het blijft een donatie en dat is inderdaad prima, zelf doneer ik ook wel eens wat als ik blij ben met een creatie, project, server of community die draaiende gehouden wordt door vrijwilligers.
Wraldpyk @crazyboy012 december 2022 14:46
Exclusieve kanalen is dus iets wat je kunt regelen met rollen, dus eigenlijk is er niet veel nieuws qua functionaliteit, behalve dat 't "in-house" regereld wordt
crazyboy01 @Wraldpyk2 december 2022 18:24
Dat kan inderdaad, alleen het verschil hier is dus dat je die rol alleen tegen betaling bemachtigd - al is die betaling niet specifiek dáárvoor bedoeld.
BLACKfm @Wraldpyk2 december 2022 13:54
Donaties... Net zoals je dingen kunt 'doneren' aan streamers op twitch, waar het platform vervolgens nog even een percentage vanaf roomt

Een jaar terug nog voor 70 euro aan 'bits' gekocht, maar daar is 20 euro dus al voor twitch zelf.

En in dit bericht staat tevens "Discord zegt 10 procent van de opbrengsten in te houden.".
Patreon doet het met 5-12% nog ietsjes beter (op sommige vlakken), maar er vloeit wel veel weg.

Een abonnement is echter gelijk zo 'hebberig', want het is niet 'wat ik het waard vind' maar wat de aanbiedende partij graag wilt ontvangen. En zo is 3-10 dollar per maand een flinke kluif liggend aan wat je ervoor terugkrijgt. Als ze zelf het bedrag zouden kunnen bepalen zou het mooier zijn, maar daar verdient discord dan natuurlijk weer niet zoveel aan.

Het gemak dient de mens, maar wat is er mis met gewoon een bedrag overmaken naar een rekeningnummer. ik vind dat die gemaksdiensten er maar wat veel geld voor vragen altijd. 10-25% commissie is echt gekkenwerk voor sommige bedragen (en hoe kleiner het bedrag, hoe groter dat percentage relatief gezien).
CybernDystopia @BLACKfm2 december 2022 14:26
Het gemak dient de mens, maar wat is er mis met gewoon een bedrag overmaken naar een rekeningnummer. ik vind dat die gemaksdiensten er maar wat veel geld voor vragen altijd. 10-25% commissie is echt gekkenwerk voor sommige bedragen (en hoe kleiner het bedrag, hoe groter dat percentage relatief gezien).
Een vaste commissie is er niet bij het van Franse bodem Liberapay, gewoon betalen per paypal/overschijving en je bepaalt zelf hoeveel of niet deze dienstverlener dan ontvangt, daar deze zich niet onderscheid van andere organisaties/individuen en ook gewoon een account is waar je ook op kunt subben(al is het maar symbolische 1c per week).

Maarja, Liberapay word gerund door een non-profit organisatie en daarom niet commercieel opgedrongen populair ofzo.
Een vaste 12/25% aan commissie verbrassen is blijkbaar wenselijk voor velen om de winst van de derde partij te garanderen...

[Reactie gewijzigd door CybernDystopia op 23 juli 2024 22:21]

BLACKfm @CybernDystopia2 december 2022 15:25
In de categorie 'zo kan het dus ook' inderdaad een prima alternatief. Maar ja, geen winst(oogmerk) is ook geen budget voor grote reclamecampagnes.

Het houdt mij altijd heel erg tegen als ik denk 'ik wil wel 1 euro doneren' maar ik dan vervolgens €1,40 moet aftikken.

Het Rode Kruis heeft met de recente donatieactie langs de deuren dan ook flink afgedaan. Waar normaal een collectebus de optie toelaat om gewoon te doneren waar je zin in hebt (en binnen 5 seconden klaar bent) hielden ze me 10 minuten aan de praat om een abonnement van ten minste 5 euro per maand aan te smeren.
Ze waren de straat nog niet uit of alles was alweer geblokkeerd (Spreekwoordelijk).

Maar de twitchen en discords van deze wereld zullen er ongeacht wel genoeg aan verdienen, dus mijn onwil om daar aan mee te doen zal ze niks deren :).
Techman @BLACKfm3 december 2022 20:57
De waarheid is dat zulk soort campagnes in 99% van de gevallen niet door goede doelen zelf worden gehouden. Maar door marketing bedrijven met hongerige studenten in dienst. Die bedrijven worden betaald door de goede doelen per donateur. Ze betalen daarom vaak het personeel niet als ze niemand inschrijven. De reden dat het per maand moet is omdat goede doelen zo een stabiel inkomen proberen te genereren om de terugkomende uitgaven te dekken. Daarom levert het inhuren van een marketingbedrijf voor de goede doelen alsnog veel geld op en vaste donateurs die jarenlang steunen.

Elk jaar stoppen er donateurs, ze hebben geen geld meer, ze overlijden of sponsoren toch liever een ander doel. Zelf melden mensen zich daar nauwelijks voor aan via de websites van de meeste goede doelen. Goede doelen hebben ook een vast inkomen nodig en kunnen niet alleen leven van een sporadisch inkomen van losse donaties omdat ze vaste lasten te betalen hebben. Hoe groter het vaste maandelijkse inkomen van een goed doel, hoe meer impact ze vaak kunnen maken.

[Reactie gewijzigd door Techman op 23 juli 2024 22:21]

Cergorach @CybernDystopia2 december 2022 15:42
Vergeet ook niet dat Paypal transacties en eigenlijk elke zakelijke transactie geld kost. De ontvanger dient effectief te fungeren als bedrijfje, dus daar zitten kosten aan vast bij de ontvanger. Vaak is het zo dat veel kleine transacties duurder zijn dan 1 grote (afhankelijk van het betaal kanaal en een eventueel niveau van de dienst die wordt afgenomen). Dus het voordeel van bv. een Patreon is dat als je meerdere Patreons hebt, er slechts 1x per maand een factuur naar je gaat met alle transacties erop. Vervolgens krijgt de Patreon houder dan 1x een grote transactie, dat kan al makkelijk een paar duizend euro schelen als je 5000+ members hebt.

Waarom zou een dienst die zaken voor jou regelt geen geld mogen vragen? Dat doe je immers zelf toch ook aan jou klanten...
CybernDystopia @Cergorach2 december 2022 16:07
Dat is inderdaad een mededeling die Liberapay met je mededeelt als je een erg kleine transactie wil gaan maken, en is het nadeel van Paypal gebruik.
Verder kun je gewoon een enkele betaling op voeren.
Xfade @Wraldpyk2 december 2022 14:03
En Discord zal wss ook wel een percentage krijgen.
Ventieldopje @Xfade2 december 2022 14:36
Als je het artikel ook daadwerkelijk leest zal je lezen dat Discord dus 10% krijgt.
T.login @Wraldpyk2 december 2022 15:08
https://youtu.be/PE6VA9A6UNw
Sissors @Wraldpyk2 december 2022 15:27
Als het over donaties gaat, zou je niet meer dan een leuk kleurtje verwachten. Ik vermoed zo dat dit eerder wordt gebruikt door bijvoorbeeld "crypto influencers", die toegang tot een kanaal verkoopt met "trading signals".
Dragony @Wraldpyk2 december 2022 15:34
ondersteunt* en betaalt* :)

En verder heb je helemaal gelijk. Ik ben 100% voor donaties. Ik denk echter wel dat we in de laatste 10 jaar echt zo veel abonnementen om de oren geslingerd krijgen. En wat je zegt over concurrentie. Wanneer een platform met een abonnement komt (is dus +1 abonnement), en dit verloopt goed, dan zie je dat alle concurrerende platformen dit ook willen en zullen doen (dus X abonnementen erbij door X platforms).

Na een tijdje komt er weer een nieuwe manier om geld te verdienen door een platform en dan krijg je dus weer dezelfde situatie. Geloof je me niet: Google doet iets, anderen apen het na -> nog meer abonnementen. Netflix doet iets -> hetzelfde. Patreon -> hetzelfde. Het gaat maar door en door.
MC trouble @Wraldpyk2 december 2022 16:39
Normaal zou ik me afvragen wie in dit soort abonnementen trapt, maar toevallig gister op een situatie gestuit waar dit een uitkomst bied. Het spel Scum wil servers en spelers gaan verbannen wanneer de er geld vraagt wordt aan de spelers. Ook donaties mogen niet.

Een server kost met bot ruim 200 euro per drie maanden.
D4NG3R @EnigmaNL2 december 2022 14:30
Al ben ik het met je eens, dit zou voor mij(n community) een fantastische feature geweest toen ik nog actief spelservers hoste. Genoeg mensen die daar maar wat graag een paar euro in de maand aan bijdraagde. :)

@Wraldpyk neem ik hier ook even in mee:
Ik heb onwijs irritante constructies op moeten zetten via Patreon. Waarvan de bot maar half werkte, ik niet kon zien wie wanneer de laatste betaling had gedaan, en mensen regelmatig de rol(len) behielden terwijl ze al maanden geen Patreon subscriber meer waren of juist andersom; de rol niet of pas heel laat kregen terwijl ze wel betaalde.

Allemaal geen ramp gezien de relatieve kleinschaligheid, maar alsnog een hoofdpijndossier.

[Reactie gewijzigd door D4NG3R op 23 juli 2024 22:21]

joost00719 @EnigmaNL2 december 2022 13:33
Dit is meer bedoeld om je content creators te supporten. Je krijgt van Discord enkel tools om als content creators deze supporters een extraatje te geven. Als je niet support, mis je dus ook niets binnen Discord.
iMars @EnigmaNL2 december 2022 13:34
Ook al deel ik je mening, snap ik het ook wel aan de andere kant. Veel diensten die gratis zijn, kosten toch geld en dat moet op een manier terug verdient worden, hetzij via reclame, abonnementen of andere manieren.

Net als Tweakers, Twitter, allemaal platformen wat je zonder abbo kan gebruiken, maar waar wel abonnementen zijn met daarbijbehorende voordelen.

Ieder z'n keuze
Creesch @EnigmaNL2 december 2022 13:43
Ik snap je en deel het gevoel. Zeker in het geval van veel bedrijven die er in doorschieten en dit puur doen vanuit een winst maximalisatie perspectief.


Echter is er ook een andere kant van het verhaal. Het is namelijk ook zo dat zonder abonnementen veel van de diensten en entertainment waar je van geniet niet beschikbaar zouden zijn op duurzame manier. We hebben een periode gehad op het internet waar heel veel dingen "gratis" waren maar grotendeels draaiden op advertenties (wat niet goed schaalt).
Of in het geval van entertainment en communities op het feit dat de mensen die het mogelijk maakten dat allemaal in eigen vrije tijd deden zonder enige vergoeding.
Patreon en nu dit Discord abonnement systeem moet je voornamelijk zien in deze context. En als je nu klaar zit op je stoel om te roepen "Ja maar, als ik Patreon supporter word van elke youtuber die ik volg dan ben ik arm!", dat is precies waar ik op doel. Veel van deze kanalen zijn een fulltime baan en zouden niet bestaan zonder inkomsten. Voor de opkomst van het internet was er veel minder te kiezen qua vermaak en educatie. Wat er wel was qua keuze zat ook achter een abonnement vaak, namelijk tijdschriften.
In het begin van het internet was er nog veel mogelijk met advertenties (en hopen aan investeringskapitaal) maar dat schaalt ook niet oneindig door.

Dus het feit dat we steeds meer exclusieve zaken achter abonnementen zien is niet meer dan logisch vanuit dat oogpunt.

En nogmaals, er vallen hele discussie te voeren over wat wel en niet de moeite waard is om voor te betalen. Maar de context waarin dit soort abonnementen ontstaan is ook belangrijk om mee te nemen in die discussie.
punishedbrains @EnigmaNL2 december 2022 14:07
Ja en nee, ik neem een abbo op iets wat ik het waard vind, zo niet dan niet. Die keuze heb je altijd natuurlijk. Wel van belang is dat een abbo moet betekenen dat er aan het product wordt gewerkt en je er updates op krijgt etc. En zo vind ik de abbo's die je ziet op auto-features bijv. veel minder fijn. Mercedes (dacht ik) heeft er 1 waarvoor je meer performance krijgt, waar verder niks mee gebeurt. De software waar ik aan werk biedt beide opties aan, of gewoon kopen of huren. Je ziet wel dat zaken gewoon geld kosten en dat zijn mensen minder gewend als het gaat om software (apart genoeg), ik moet ook gewoon brood op de plank verdienen. :) Een abbo zorgt voor (meestal) langere ontwikkeling en ondersteuning, producten die dat niet hebben zie je best vaak ofwel dit alsnog doen (ik zou niet gek opkijken als dit gebeurt met Affinity in de toekomst en in feite hebben ze nu een tussenvorm, waarbij een grote update weer een nieuwe aanschaf vereist) ofwel de dienst stopt. Gratis en open-source software doen developers vaak gewoon naast een betaalde baan + het staat goed op hun CV (en verdient zich op die manier terug).

[Reactie gewijzigd door punishedbrains op 23 juli 2024 22:21]

Vlizzjeffrey @EnigmaNL2 december 2022 13:36
Mijn enige abbo's zijn mijn vast internet en mijn mobiel, voor de rest komt er niets in hier, anders blijf je bezig.
Bender @EnigmaNL2 december 2022 13:48
Dat was vroeger ook al, maar nu is het meer versplintert.
Mathijs22 @EnigmaNL2 december 2022 13:53
Op het moment dat een abonnement systeem niet meer werkt. Voorlopig is het een geweldig verdienmodel voor een service die mensen graag gebruiken. Ik vind dit een geweldig idee tegen heel acceptabele kosten. Als jij geen Discord server runt heeft dit voor je in het geheel geen zin!
Freakiebeakie @EnigmaNL2 december 2022 14:30
Het zijn kleine bedragen dus trapt iedereen er in. Word alleen maar erger.
Dorank @EnigmaNL2 december 2022 14:47
Wanneer is het nou eens genoeg?
Dat is aan jou als gebruiker om te bepalen.
Wegen de kosten tegen de baten op? Heb je de financieele ruimte? Heb je het wel echt nodig?
Cergorach @EnigmaNL2 december 2022 15:22
Vroeger kon je ook overal een abonnement op nemen, telefoon, televisie, krant, week/maandblad, sport, spel, 'diensten', etc. Daar is helemaal niets nieuws in. Wilde je vroeger een forum hosten, dan betaalde je maandelijks voor een server of voor een dienst die dat voor je regelde...

Wat is veranderd dat de software mogelijkheden/kosten veel groter/goedkoper zijn geworden om ook kleine spelers een abonnement te laten aanbieden. Kijk naar bv. Patreon, etc. Waarbij vroeger een forum was vol behangen met ads of dat men elke x maanden moest gaan bedelen voor donaties (en dan alsnog zelf vaak diep in de buidel tasten).

Nu kan iemand met een niche, een $5 abo en 1000+ abonees hun niche fulltime bedienen. Dus heel veel zelfstandige ondernemers worden zo gemaakt, sommige zijn succesvol, anderen niet.

Maar je hoeft echt niet overal een abo op te nemen. Of loop jij ook door de Mediamarkt om elke aanbieding in je winkelwagen te gooien en rijd je weg met een vrachtwagen vol producten?

Abonnementsmoe is een zelf gemaakte staat van bewust zijn. Dat zijn de momenten om voor jezelf een lijstje te maken van alle abonnementen die je hebt, wat dat per jaar kost en eens grondig te kijken of wat je er voor krijgt het waard is voor jezelf. Een tijd terug overgestapt van Spotify Family naar Apple One Family (combineren van een aantal abonnementen met wat extra dingen), recenter m'n Netflix abo gedowngrade en nog recenter al mijn Patreons voor 3D print files bekeken (en daarna uitgebreid |:( )...
Mathijs @EnigmaNL2 december 2022 16:08
Het is genoeg wanneer je persoonlijk niets meer bezit en alles huurt.
Frame164 @EnigmaNL3 december 2022 08:42
Wat is jouw alternatief? Meer reclame? Eenmalig een fors bedrag betalen?
Verwijderd @EnigmaNL3 december 2022 15:24
Daarom gebruikt de sint ook pay-per-noot.
shades @Verwijderd4 december 2022 15:49
_/ -\o_ vind hem leuk
Nimac91 @EnigmaNL4 december 2022 19:11
Dit is gewoon om Patreon buitenspel te zetten.

Ik volg wat communities op discord waar een game maker, artiest of developer progress laat zien en een patreon linkje heeft met voordelen. Het is natuurlijk handiger om dit direct geintegreerd in discord te hebben maar ook jammer. Ik ben bang dat hierdoor straks communities niet langer gratis beschikbaar gaan zijn en men gratis aangeboden content of groepen onder een monotize gaan zetten.
Dark Angel 58 @EnigmaNL5 december 2022 15:34
Inderdaad, het grootste probleem is geld... en dat het nog steeds bestaat :')
En ik kan niet langer aanzien hoe iedereen langzaam in Ferengi's worden :+
Ik weet dat veel mensen een wereld zonder geld willen, zodat ze ook niet meer door geld zwaar benadeeld worden.
bilbob @EnigmaNL2 december 2022 13:35
Zelfs abonnementen op goede doelen sinds jaar en dag.. Ik wil gewoon een euro in een bus doen !! Ik wil geen abbo !!
Verwijderd @bilbob2 december 2022 13:40
Zelfs abonnementen op goede doelen sinds jaar en dag.. Ik wil gewoon een euro in een bus doen !! Ik wil geen abbo !!
Dan kijk je op de website van het goede doel die je in gedachte hebt en doe je een eenmalige donatie. Niets weerhoud je ervan om een eenmalige donatie te doen. Je kunt het jezelf zo moeilijk of gemakkelijk maken als je zelf wilt.
jaenster @Verwijderd2 december 2022 13:48
Ze hebben allemaal genoeg dark patterns om eenmalige donaties te verkomen en je te pushen naar een abonnementen. Dat is genoeg voor veel mensen om het simpelweg niet te doen en af te haken. Alles moet op abonnementen basis en het is ziekelijk. De enige die dit goed doet, is wikipedia, al is dat geen typisch "goed doel"

Ik dacht dat ik alles gehoord had tot ik hoorde van iemand met een abonnement op onderbroeken
theobril @bilbob2 december 2022 17:39
Klopt, maar collectanten zijn ook nauwelijks te vinden. Het valt mij op dat er hier (geen rijke buurt, misschien komt het daar door) ook ongeveer nooit iemand aan de deur komt, terwijl ik toch 4 dagen per week thuis werk. Nu heb ik vorig jaar 5 uur gecollecteerd, maar was na werktijd en ik was het helemaal beu. Liever doneer ik zelf iets. voel ik mij net zo'n geweldig mens :). Hoe dan ook, een rammelende bus vond ik leuk, er zat ook een QR-code op, maar die rammelt niet. Donatie-abbo's aan de deur verkopen vind ik ook erg stom, heb ook vaak het idee dat mensen die daarmee aan de deur komen, er voor betaald worden.
crazyboy01 2 december 2022 13:39
...al is het opzetten van een serverabonnement vooralsnog enkel beschikbaar voor eigenaren die woonachtig zijn in de Verenigde Staten...
Is het dan voor de leden uit de rest van de wereld wel mogelijk om abonnee te worden of moet je dan ook uit de VS komen?
Frame164 @crazyboy013 december 2022 08:43
Als er ook copyrighted materiaal beschikbaar kan komen via de abonnementen dan zou het regionaal kunnen blijven. Het is dan maar net wat is afgesproken.
MrMii6 2 december 2022 14:11
Heb hier dubbele gevoelens bij. Langs de ene kant zie ik hier zeker nuttige usecases voor. Maar langs de andere kant lijkt dit vooral nóg maar eens een verdienoptie voor content creators.
Youtube memberships, patreon, superchats, stream donaties, affeliate links, sponsors, advertentiegeld, merch etc etc en daar komt dit nu ook nog eens bij. Ik zou denken dat dit voor fans toch te veel gaat worden op den duur, als het dat al niet is.
Cergorach @MrMii62 december 2022 15:30
Als je het gevoel hebt uitgebuit te worden, dan neem je toch geen abonnement op iets. Een aantal van je genoemde zaken zijn effectief donaties, als je daar geen nee tegen kan zeggen, dan zal ik het Wereld Natuurfonds en Jantje Beton even langssturen! ;-) De helft van de zaken zijn items die de fans 0,0 geld kosten... En dan komen we weer terug op het gevoel van uitbuiten vs. een content creator (group) het geld gunnen dat ze verdienen.
Frame164 @MrMii63 december 2022 08:45
Jij werkt gratis? Het klinkt allemaal indrukwekkend als die inkomstenbronnen maar voor een beetje inkomen heb je er echt heel veel nodig. De gemiddelde contentmaker doet het voor een inkomen waar wij ITers ons bed niet voor uit komen.
MrMii6 @Frame1643 december 2022 13:34
Dat was niet mijn punt. Content creators moeten/mogen uiteraard iets verdienen aan hun werk. Ik vermoed enkel dat de enorme hoeveelheid aan opties voor de kijker op den duur overweldigend gaat worden waardoor men sneller ontmoedigd gaat zijn om een creator te steunen.
SinergyX 2 december 2022 15:13
En zo komt straks stap 2, 'subscriber only' chat en voicechat, beetje wat al ziet bij de diverse youtube premium/twitch prime chat streamers. Ik heb discord uit noodzaak, zeker niet uit 'oh zo geweldig', maar was logisch dat ook deze route langzaam gevolgd zou gaan worden.

Ik tot heden maar 2 kanalen (van de gok 60 waar ik in zit) die zeer open en transparant donaties rondes doen voor hun kosten, netjes overzicht van alle onkosten (plus kleine vergoeding moderators) en als dat doel behaald is gaan de donatie-link weer op slot.

Het commercialiseren van kanelen is volledig hun eigen keuze, maar zouden bepaalde kanalen dat gaan doen, denk ik dat ik voortaan ook maar geld ga vragen voor mijn hulp, advies en bijdrage.
Frame164 @SinergyX3 december 2022 08:46
Echt belachelijk om geld te vragen voor verrichte werkzaamheden. Ik stort ook iedere maand mijn salaris terug.
Hees 5 december 2022 13:33
Ik vind het platform daar gewoon niet "af" genoeg voor. Als ik aan de ene zie wat voor verzoeken er aan prima suggesties op verzoeken-site van Discord staan en aan de andere de bloat aan features, blijf ik er liever vandaan. Ik bedoel maar, ik kan lokaal niet eens een gebruiker hernoemen zodat ik kan onthouden wie het is. Dat vind ik toch bijna een basisvoorwaarde voor een volwassen systeem.
Amsanity 5 december 2022 16:23
Van Pay 2 Win Games naar Pay 2 Participate Communities.
Slechte ontwikkeling dit.
GekkePrutser 6 december 2022 00:12
Ik vind het moeten gebruiken van Discord al een barriere genoeg. Ik vind het heel jammer dat veel open source projecten zoals Mozilla en Home Assistant het nu gebruiken in plaats van echte open alternatieven zoals Matrix/Element.

Helaas word je gedwongen om mee te doen als je van zo'n community gebruik wil maken. No way dat ik daar ooit iemand voor ga belonen.

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