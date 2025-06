Discord-app noemt komst voicechatondersteuning op PlayStation 5

Het lijkt erop dat PS5-gebruikers binnenkort de optie krijgen om aan Discord-voicechats deel te nemen via hun console. De bètaversie van de Discord-smartphoneapp bevat daar opties voor, blijkt uit screenshots. Sony en Discord hebben de integratie nog niet officieel aangekondigd.

Screenshots van de integratie zijn gepubliceerd door advaithj1. Deze Twitter-gebruiker publiceert vaker informatie over nieuwe Discord-functies, merkt ook The Verge op. Op de screenshots is te zien dat de functie wat werking betreft vergelijkbaar is met de Discord-integratie voor de Xbox. Gebruikers kunnen hun PlayStation-account koppelen met Discord. Vervolgens krijgen gebruikers de optie 'Join Voice on PlayStation' te zien bij het deelnemen aan een spraakgesprek. In de Discord-app wordt specifiek gesproken over voicechat voor de PlayStation 5. De feature lijkt dus niet ondersteund te worden op de PS4.

Het is niet bekend wanneer de voicechatintegratie officieel wordt uitgebracht. Insider Tom Henderson stelde in augustus dat de feature 'in de komende maanden' geïntroduceerd zou worden. De leaker zei later dat de functie begin maart 2023 officieel wordt verwacht. De meldingen in de Discord-app doen echter vermoeden dat de dienst binnenkort al beschikbaar komt op PS5-consoles, hoewel dat aanvankelijk ook een bèta kan betreffen. Sony en Discord hebben daarover nog geen informatie gedeeld.

Sony kondigde vorig jaar in mei al aan dat het gaat samenwerken met Discord. Het bedrijf zei toen dat het 'de Discord- en PlayStation-ervaringen' begin dit jaar met elkaar wilde integreren. PlayStation-ceo Jim Ryan zei dat de samenwerking het makkelijker moest maken om te communiceren met vrienden, groepen en community's. Het is sinds februari al mogelijk om PSN-accounts te koppelen aan Discord, maar voicechats kwamen daarmee nog niet beschikbaar op de PS5. Daar komt vermoedelijk binnenkort dus verandering in. Microsoft voegde onlangs al ondersteuning voor Discord-gesprekken toe aan zijn Xbox Series- en Xbox One-consoles.