RvS wil duidelijkheid voor overheidsinstanties die anonieme persoonsdata delen

De Raad van State wil dat de Nederlandse regering duidelijker aangeeft wat overheidsinstanties moeten doen om te voorkomen dat anonieme persoonsgegevens alsnog worden herleid tot personen. De regering moet volgens de RvS een wetsvoorstel hierover aanvullen of toelichten.

De Nederlandse regering wil de Wet hergebruik van overheidsinformatie, ofwel Who, aanpassen, waarbij hergebruik van overheidsinformatie onder meer goedkoper en makkelijker moet worden. Het wetsvoorstel gaat ook over het hergebruiken van geanonimiseerde persoonsgegevens. De Raad van State waarschuwt dat met deze wet onduidelijk is wat van overheidsorganisaties wordt verwacht om te voorkomen dat deze gegevens alsnog herleidbaar worden tot personen.

Deze waarschuwing volgt nadat de Autoriteit Persoonsgegevens eerder waarschuwde voor het gevaar van dergelijke geanonimiseerde data. Betere software en krachtigere hardware zouden dergelijke data in de toekomst herleidbaar kunnen maken naar personen, aldus de toezichthouder. Het kabinet plaatste daarna een toelichting bij het wetsvoorstel waarin het dit gevaar erkende. Hierin werd ook gezegd dat anonimisering een vorm van gegevensverwerking is en dat overheidsorganisaties structureel in de gaten moeten blijven houden of eerder verstrekte data door technologische ontwikkelingen misschien niet meer anoniem zijn.

Volgens de Raad van State is het nu echter onduidelijk wat precies van overheidsorganisaties wordt verwacht om te voorkomen dat dergelijke data toch herleidbaar wordt. De Raad van State 'hecht eraan dat deze verplichtingen, en de mogelijke kosten die deze met zich meebrengen, worden verduidelijkt en dat tevens wordt aangegeven hoe - en door wie - hierop effectief toezicht zal worden gehouden'.

De AP had eerder ook klachten over het wetsvoorstel, omdat overheidsinstanties zouden mogen beslissen welke persoonsgegevens wel of niet hergebruikt mogen worden. Die keuze zou bij de burgers zelf moeten komen te liggen, stelt de Autoriteit. De Raad van State zegt over dit deel van de wet dat niet duidelijk is hoe dit zich verhoudt tot andere nationale en Europese wetgeving.

Het wetsvoorstel moet nog bij de Tweede Kamer worden ingediend, maar wat de Raad van State betreft doet het kabinet dit nog niet. Het wetsvoorstel zou inbreuk maken op rechten van wetenschappers, omdat er wordt gesproken over een verplichting om gegevens uit wetenschappelijk onderzoek openbaar te maken en beschikbaar te stellen voor hergebruik als dit onderzoek is gefinancierd met publiek geld. Onderzoekers kunnen daardoor niet zelf bepalen welke gegevens ze openbaar maken, wat volgens de Raad van State wel zou moeten. Dit deel van het wetsvoorstel kan volgens de Raad van State beter geschrapt worden.