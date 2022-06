De Nederlandse veiligheidsdiensten willen meer bevoegdheden dan de wet hen geeft, maar worden daarin steeds tegengehouden. Het lijkt erop dat ze binnenkort hun zin krijgen: hoewel de Raad van State deze week nog kritiek had op uitbreidingsplannen, gaat de 'sleepwet' mogelijk toch veranderen.

De Algemene en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten hebben steeds meer moeite met de bevoegdheden die vijf jaar geleden in de wet zijn vastgelegd. Het gaat specifiek over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, die in 2017 na veel controverse én een referendum met de nodige aanpassingen werd aangenomen. Daarin staat beschreven wat de AIVD en MIVD wel en niet mogen doen als het gaat om afluisteren, en wie daar toezicht op houdt. Volgens de AIVD en MIVD zijn de regels die toen zijn afgesproken, achterhaald: de diensten hebben meer bevoegdheden nodig als ze hun taak naar behoren willen uitvoeren, zeggen ze. In hoeverre hebben ze gelijk?