Portal-games van Valve zijn beschikbaar voor Nintendo Switch voor 19 euro

Portal 1 en 2 zijn beschikbaar voor de Nintendo Switch. De games zijn gebundeld in de Portal: Companion Collection die voor 19 euro in de eShop staat. Valve maakte in februari bekend dat de ruim tien jaar oude Portal-games naar de Switch zouden komen.

Volgens de aankondiging in de Nintendo Direct Mini: Partner Showcase zijn de Portal-games 'later vandaag' te spelen op de Nintendo Switch. De bundel staat in de eShop voor 19 euro. Bij de aankondiging in februari zei Valve dat de Portal-games dit jaar naar de Switch zouden komen, maar een datum werd niet genoemd.

De bundel bevat het singleplayergedeelte van Portal 1 en 2 en de multiplayerlevels van Portal 2. Die kunnen in co-op in splitscreen gespeeld worden, of in lokale en online multiplayer. De port naar de Switch is in samenwerking met Nvidia Lightspeed Studios gemaakt. Eerder werden de games ook al overgezet naar de Nvidia Shield TV-settopboxen, die net als de Switch op een Arm-soc draaien.

Portal verscheen oorspronkelijk in 2007. Het tweede deel kwam in 2011 uit. Het zijn puzzelgames waarin spelers gewapend met een portalgun door een onderzoekslab moeten navigeren. Een derde deel is nooit verschenen, al zou de schrijver dat wel graag willen maken.