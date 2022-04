Portal-schrijver Erik Wolpaw wil dolgraag derde Portal-game schrijven

De schrijver van de legendarische Portal-games kan niet wachten om een derde deel van de games te schrijven. Dat zei hij in de podcast Kiwi Talkz. Hij hoopt dat Valve nog een derde deel maakt voor hij en de andere ontwikkelaars van de Portal-games te oud zijn om eraan te werken.

De schrijver van Valve schoof aan bij de podcast om te praten over zijn werk. Toen Portal ter sprake kwam zei hij dat hij in een oogwenk zou beginnen aan een nieuwe Portal-game, helemaal omdat hij er naar eigen zeggen 'niet jonger op wordt'. "We moeten beginnen met Portal 3", zei hij. Maar voor wie nu een vreugdedans maakt achter zijn pc, nuanceert de schrijver wel dat de ontwikkeling van een nieuwe Portal-game niet alleen bij hem ligt: het besluit ligt bij Valve en er zijn zeker 75 andere ontwikkelaars nodig voor een nieuwe Portal-game.

Wolpaw begon als schrijver voor Psychonauts en werkte daarna aan Half-Life 2, Portal, Left 4 Dead, Portal 2 en Half-Life: Alyx. Zijn meest recente werk is de Steam Deck-demo Aperture Desk Job, die zich afspeelt in de wereld van Portal en die hij maakte met mede-Portalschrijver Jay Pinkerton. Bij de aankondiging van die demo benadrukte Valve dat dit niet Portal 3 was.

Volgens Wolpaw valt of staat de komst van een nieuwe Portal-game met of het genoeg geld opbrengt voor Valve en of genoeg ontwikkelaars bij Valve de tijd vrij kunnen maken om aan de game te werken. De reden dat er nooit een derde Portal-game gemaakt is, is volgens hem omdat niet zeker was of de game winstgevend zou zijn. Hij denkt dat er nu genoeg belangstelling is van fans, en richt zich in de podcast dan ook rechtstreeks aan Valve-topman Gabe Newell: "Gabe, als je luistert ... Portal 3."