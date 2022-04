Valve belooft Steam Deck-leveringen te verhogen

Valve verhoogt het aantal leveringen van de Steam Deck vanaf deze week en belooft dat het wekelijks meer leveringen uitstuurt. Niet duidelijk is om hoeveel exemplaren het gaat, maar eerder had het bedrijf het over 'honderdduizenden'.

Valve meldt de eerste reeks e-mails met leveringsbevestiging van het tweede kwartaal verstuurd te hebben aan klanten die een reservering hadden geplaatst. "Vanaf vandaag verhogen we de Steam Deck-leveringen en sturen we elke week meer e-mails met beschikbaarheid van de bestelling. Soms zelfs twee keer per week", aldus Valve.

Het bedrijf heeft ook zijn productpagina voor de Steam Deck bijgewerkt met een kleine verduidelijking wat klanten onder Q2, Q3 en 'na Q3' moeten verstaan bij bestellen. Zo staat er bij 'na Q3' voortaan dat bestellingen in oktober 2022 of later verstuurd worden.

Niet bekend is welke aantallen Valve van de handheld kan leveren. In februari meldde Valve-ontwerper Lawrence Yang in een interview met IGN dat het bedrijf er in de eerste maand tienduizenden en vanaf de tweede maand 'honderdduizenden' kan leveren. Valve startte de leveringen eind februari maar moest al snel aangeven dat nieuwe bestellingen pas 'na Q3' geleverd konden worden.