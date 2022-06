Nieuwe Steam Deck-bestellingen worden niet voor oktober geleverd

Valve heeft de leveringstermijn op zijn productpagina voor de Steam Deck aangepast. Waar maandag nog stond dat nu bestelde Steam Decks na het tweede kwartaal van 2022 worden geleverd, is dat inmiddels 'na het derde kwartaal van 2022'.

Dat betekent dat het zeker tot oktober duurt voordat Valve nieuwe bestellingen van de handheld zal leveren. De Steam Deck is vanaf 25 februari 2022 te koop en volgens Valve ontvangt elke week een nieuwe groep klanten een mail met de uitnodiging om hun gereserveerde Steam Decks te bestellen. Maandag schreef Valve nog dat leveringen verwacht konden worden 'na Q2 2022'; inmiddels is dat 'na Q3 2022'. De leveringen lijken in zowel Europa als de VS vertraagd, ook al is de reserveringsrij regiospecifiek.

The Verge schrijft dat de vraag naar de handheld zo groot is dat daardoor waarschijnlijk de leveringstermijn langer is geworden. Valve kan maar een beperkt aantal Steam Decks leveren. Wie de Steam Deck wil kopen, moet 4 euro betalen om een plaatsje in de wachtrij te bemachtigen. Dat bedrag wordt in mindering gebracht zodra die persoon de Steam Deck bestelt.

In een nieuwsbericht op Steam schreef Valve maandag dat het de bestellingsmails verstuurd heeft voor de tweede reeks reserveringen voor het eerste kwartaal van 2022. De eerste bestellingsmail werd op 25 februari verstuurd. Valve schrijft dat het inmiddels de productie van de Steam Deck 'aanzienlijk opgevoerd' heeft. Ook schrijft Valve dat de Steam Deck tegen het einde van het jaar in meer landen te koop moet zijn, waaronder in Japan.