Valve brengt Windows-drivers voor Steam Deck uit

Valve heeft Windows-drivers voor de Steam Deck uitgebracht. De handheld bood bij release geen ondersteuning voor dat OS, maar de fabrikant heeft nu gpu-, wifi- en bluetoothdrivers beschikbaar gesteld.

Valve schrijft dat de drivers vanaf een supportpagina te downloaden zijn. De fabrikant meldt daarbij wel dat bepaalde aspecten van de Steam Deck nog niet werken in Windows. Het is bijvoorbeeld nog niet mogelijk om meerdere besturingssystemen op de Steam Deck te zetten. Gebruikers dienen SteamOS dus te verwijderen om Windows te installeren. Dual-boot-ondersteuning wordt later toegevoegd aan SteamOS. Valve publiceert daarnaast een recovery-image, zodat gebruikers SteamOS opnieuw op de handheld kunnen installeren.

Er wordt momenteel ook nog gewerkt aan audiodrivers, waardoor de ingebouwde speakers en de 3,5mm-jack nog niet werken in Windows. Gebruikers kunnen echter wel bluetoothkoptelefoons of een USB-C-audioadapter gebruiken. De handheld ondersteunt in eerste instantie ook alleen Windows 10. Valve komt later met bios-update die fTPM-ondersteuning toevoegt en daarmee Windows 11-installaties mogelijk maakt.

Valve meldde bij de aankondiging al dat de gebruikers andere besturingssystemen op de Steam Deck kunnen installeren, omdat de handheld in feite een pc is. Gebruikers kunnen via Windows bijvoorbeeld games spelen die niet beschikbaar zijn in Steam-winkel. Gebruikers kunnen op dat OS immers andere launchers installeren, zoals de Epic Games Store, GOG en Microsofts Xbox-app voor Game Pass.