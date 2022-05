Valve brengt Windows-audiodrivers uit voor Steam Deck

De Steam Deck heeft audiodrivers voor Windows gekregen. Dat betekent dat de interne speakers en de 3,5mm-audio-uitgang van de Valve-handheld nu werken in het Microsoft-besturingsssysteem.

Audio-output was al mogelijk wanneer Windows draaide op de Steam Deck, maar dat vereiste dan een oplossing via een omweg: audio-out via bluetooth of de usb-type-c-uitgang. Nu moeten de meer standaard-outputs werken onder Windows. The Verge schrijft dat Valve 'AMD de schuld geeft voor de vertraging'. Valve zegt het niet uitdrukkelijk, maar naar alle waarschijnlijkheid werken deze drivers op zowel Windows 10 als 11.

Valve moest na de eerste leveringen van de Steam Deck nog wat werk afmaken in het kader van Windows-compatibiliteit. In maart kwam het met drivers voor de gpu, wifi en bluetooth. Ondersteuning voor fTPM, wat vereist is voor Windows 11, kwam daarna.

Hoewel gebruikers niet hoeven te wachten met Windows installeren op de handheld, wordt dual-booting op de Deck nog niet officieel ondersteund door Valves eigen software. Dat zou het makkelijk maken om een installatie van SteamOS en Windows tegelijk te hebben en bij start-up te kiezen welk besturingssysteem moet booten. Die functionaliteit wordt geintroduceerd in SteamOS 3, wanneer die af is. Daar is geen tijdlijn voor.

De Steam Deck krijgt regelmatig nieuwe features. Onlangs is toegevoegd dat er per game een frameratelimiet en schermrefreshrate ingesteld kan worden voor een betere accuduur. Daarnaast zijn betere ondersteuning voor apps met meerdere vensters en een lockscreen toegevoegd.