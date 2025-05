Proton brengt cloudopslag Drive officieel uit voor alle gebruikers

Proton brengt zijn cloudopslagdienst officieel uit voor alle gebruikers. Proton Drive is gratis beschikbaar met 1GB opslag en het bedrijf biedt meer opslagruimte via verschillende abonnementen.

Proton Drive was al enige tijd beschikbaar als bèta voor Proton Unlimited-klanten, maar het bedrijf brengt de opslagdienst nu uit voor alle gebruikers van Proton. Gratis accounts kunnen tot 1GB opslaan op Proton Drive. Wie meer opslagruimte wil, kan voor 4 euro per maand een Drive Plus-abonnement afsluiten. In dit abonnement krijgen gebruikers 200GB opslagruimte.

Verder is Proton Drive ook toegevoegd aan het Proton Unlimited-abonnement. Hiervoor betalen gebruikers 10 euro per maand en krijgen ze naast Proton Drive ook toegang tot Proton Mail, Calendar en VPN. Voor Proton Unlimited-klanten wordt de opslagruimte in Proton Drive opgeschroefd naar 500GB.

Verder zijn de functionaliteiten van de Proton Drive gelijk voor alle gebruikers. Op dit moment is er nog geen app waarmee bestanden bijvoorbeeld vanaf een Windows-pc automatisch kunnen worden geüpload. In de roadmap die Proton eerder deelde, moet dit later dit jaar wel kunnen op in ieder geval Windows, iOS en Android. De macOS-app zal later volgen.

Proton begon als e-mailprovider, maar heeft in de afgelopen jaren zijn diensten uitgebreid. Het Zwitserse bedrijf biedt nu ook een digitale agenda aan en een vpn-dienst. De Proton Drive is de laatste toevoeging aan de online diensten van het bedrijf. Eerder dit jaar kwam Proton met een nieuwe huisstijl, om alle diensten een uniform uiterlijk te geven.