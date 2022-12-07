Proton brengt Drive-clouddienst uit voor iOS en Android

Proton brengt een Drive-app voor zijn clouddienst uit op iOS en Android via de Apple App Store en Google Play Store. Gebruikers kunnen via de app bestanden up- en downloaden en delen, beschermd door end-to-endencryptie.

De smartphoneapp van de clouddienst is vergelijkbaar met veel concurrenten; gebruikers kunnen mappen aanmaken en uiteenlopende bestanden uploaden naar de cloud. Proton Drive bevat ook een deelsysteem. Daarnaast worden alle bestanden naar eigen zeggen met end-to-endencryptie versleuteld, waardoor niemand, ook Proton niet, bij de bestanden zou kunnen.

Proton Drive is gratis beschikbaar voor iedereen met een Proton-e-mailaccount, waarbij de maximale cloudopslag 1GB bedraagt. Bij het afnemen van een Proton Unlimited-abonnement krijgen klanten onder meer 500GB cloudopslagruimte en vijftien e-mailadressen. Dit abonnement kost 12 euro per maand, 10 euro per maand op jaarbasis of 8 euro per maand bij een abonnementsduur van twee jaar.

Na de algemene release van de service die toegankelijk is via browsers zijn de betreffende iOS- en Android-apps de eerste native applicaties van Proton Drive. De smartphoneapps waren sinds augustus als bètaversie beschikbaar voor een relatief kleine groep gebruikers. Het Zwitserse bedrijf werkt ook aan een Drive-applicatie voor Windows en macOS.

Proton begon als e-mailprovider, maar breidde de afgelopen jaren zijn diensten uit naar onder meer een digitale agenda, een vpn-dienst en sinds dit najaar een clouddienst.

Proton Drive
Afbeelding via Proton

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 07-12-2022 12:41 68

07-12-2022 • 12:41

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Reacties (68)

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Verwijderd 7 december 2022 15:05
Toevallig geldt de 'black friday' korting nog bij Proton
https://proton.me/nl/mail/black-friday
El_Bartholomew @Verwijderd7 december 2022 17:53
Ik had die deal totdat ik via een fout in hun systeem terug op een gratis account werd gezet.
Er is een mogelijkheid om dit inderdaad terug op een gratis account te zetten waarbij je een waarschuwing krijgt.
5 dagen discussie met arrogante mensen op een helpdesk.
Kunnen aantonen dat niet via dit systeem was gegaan maar er een grote fout in hun systeem menu zat.
Dan een hele reeks reviews ontdekt die niet positief waren.
Hetgeen je niet moet hebben is een bedrijf dat privacy claimt maar wel gratis en betalende klanten bant bij het minste vermoeden van misbruik.
Ze hebben daarvoor een geautomatiseerd systeem waarbij mensen onterecht in grote problemen terecht waren gekomen omdat de toegang tot mail en drive in een keer was ontzegt zonder waarschuwing.
Je kan dan via een heel proces vragen aan een bepaalde dienst of ze dat willen herzien.
Zoiets onbetrouwbaar moet je dus absoluut niet hebben. Heb binnen de proefperiode mijn geld terug gevraagd
Gebruik enkel nog de betaalde versie van vpn bij hun en zit terug bij gmail.
Als ik in de toekomst merk dat er wat verandert wil ik wel overwegen om proton te nemen maar na het lezen van de reviews en mijn ervaring met de klantendienst van proton vertrouw ik ze niet meer.
Daftz @El_Bartholomew7 december 2022 21:12
Ik had die deal totdat ik via een fout in hun systeem terug op een gratis account werd gezet.
Er is een mogelijkheid om dit inderdaad terug op een gratis account te zetten waarbij je een waarschuwing krijgt.
Wat bedoel je hier precies mee?
El_Bartholomew @Daftz8 december 2022 04:31
link

Als je een betaalversie hebt kan je downgraden.
Ik had die optie niet gekozen.

Je krijgt dan meerdere meldingen als je downgrade. Het resterende saldo wordt omgezet in credits.
Je krijgt verschillende pop ups met de melding dat je alle extra opties kwijt speelt etc en of je zeker bent dat je wilt doorgaan.

In Dashboard heb je de optie Multi User Support, als je daar koos voor add user had je drie opties.
Voor mij betekent add user dat je een gebruiker toevoegt.
Je had daar 3 opties waaronder een gratis gebruiker toevoegen.

Zodra je daar op klikte was zonder enige waarschuwing je hele account op de free version gezet, je extra mailboxen in een keer kwijt en ging je van 500GB drive naar een 1GB drive.

Om terug te schakelen naar de betaalversie moest ik 20 EUR bij betalen ...

Dat bedoel ik dus.

[Reactie gewijzigd door El_Bartholomew op 22 juli 2024 17:12]

jcbvm 7 december 2022 13:19
Misschien goed om te vermelden dat de iOS versie ook native file support heeft. Dus in je bestanden komt een nieuwe map van proton te staan waarbij je bestanden direct te benaderen zijn. Je hoeft dan dus niet speciaal de proton app te openen.
Jeetwee @jcbvm7 december 2022 13:41
Na installatie van de app zie ik geen map van Proton Drive bij bestanden op m'n iPhone. Ook zie ik geen instelling die dat mogelijk maakt. Het lijkt er op dat dit alleen in de Beta-versie was.
jcbvm @Jeetwee7 december 2022 14:08
Ik heb dit zojuist met de productie build getest. Wellicht even beide geforceerd sluiten en opnieuw openen? Heb je de app wel eerst geopend en intro doorlopen?
Jeetwee @jcbvm7 december 2022 15:21
Ja, app doorlopen en de apps geforceerd gesloten. Hielp niet, maar nadat de telefoon heb uitgezet en weer aangezet, is de map Proton wel zichtbaar. Was kennelijk wat te snel met mijn conclusie. Dank voor je opmerking.
HekkeySE @Jeetwee7 december 2022 14:11
Ik zie het wel bij mij? Moest alleen ‘turn om’ aanklikken.
Jeetwee @HekkeySE7 december 2022 15:21
Zie mijn reactie op de volgende post.
mordrek @Jeetwee7 december 2022 15:12
Bij mij was de native map direct na installatie van de app (vandaag) actief. Erg handig!
Nerph @jcbvm7 december 2022 15:24
Ik vraag mij af of dat wilt zeggen dat mensen die iets gelijk Cryptomator gebruiken op hun iPhone, dit ook kunnen gebruiken bij Proton Drive. Normaal moet de Cloud app ingebouwd fuctionaliteit hebben voor Cryptomator te kunnen werken, maar aangezien jou bestanden ook in Files beschikbaar zijn, moet dat wel lukken denk ik?

Als iemand weet of dit kan, laat mij gerust weten _/-\o_
jcbvm @Nerph7 december 2022 18:21
Proton drive werkt in dit geval soortgelijk als Cryptomator, enige verschil is wel dat je bij de proton map geen dingen als Face ID kan instellen volgens mij om de map te unlocken. Cryptomator gebruiken binnen de proton map lijkt me niet echt nodig… proton encrypt ook alles.
Nerph @jcbvm7 december 2022 18:37
Je hebt gelijk, Cryptomator gebruiken bovenop Proton Drive lijkt me onnodig aangezien er end-2-end encryption is.

Ik kijk uit naar de Windows app!
Sando 7 december 2022 12:45
Daarnaast worden alle bestanden naar eigen zeggen met end-to-endencryptie versleuteld, waardoor niemand, ook Proton niet, bij de bestanden zou kunnen.
Dit is volgens mij het zelfde als "The Privacy Company" MEGA Encrypted Global Access (2013) met 230 miljoen geregistreerde gebruikers, maar dan gebouwd vanuit een andere invalshoek. In beide gevallen gaat het niet alleen om privacy, maar dergelijke versleuteling is ook een vereiste om gebruik te kunnen maken van allerlei commercieel beschikbare hosting providers die geen zin hebben om het risico te lopen dat hun serverpark in beslag genomen kan worden. Kim Dotcom was wat dat betreft toch wel innovatief.

Bij MEGA geeft een gratis account je overigens 20 GB storage. Bij Proton Drive is dat 1 GB storage.

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 17:12]

Munchie @Sando7 december 2022 16:59
Een cloud dienst met encryptie is tegenwoordig niets nieuws en daarin is Mega anno 2022 ook niet meer bijzonder. Zo zouden we bijvoorbeeld ook IceDrive , pCloud, InternXT, Cryptee, Tresorit en Filen aan dat lijstje toe kunnen voegen. Allemaal diensten die een versleutelde cloud opslag claimen te hebben, al dan niet met een gratis variant.

Wat Mega betreft heeft Kim DotCom meerdere keren zijn twijfels getrokken over de betrouwbaarheid na de overname. Ook recent nog nadat er een rapport verscheen die de
zwakheden in het platform aankaartte. (En waarbij die naar ProtonDrive als alternatief verwees.)

Bijkomend voordeel dat de Proton apps open source zijn en eens in de paar jaar worden geaudit. Zo is de webversie vorig jaar geaudit, en zou het me niet verbazen als volgend jaar ook alle ProtonDrive apps worden geaudit als de Windows en MacOS versie zijn uitgekomen.
Sando @Munchie8 december 2022 02:01
Interessante links over Mega!

Betreft Proton heb ik nog wel een puntje van kritiek.
Bijkomend voordeel dat de Proton apps open source zijn
Open source in name only. Krekels. Ontwikkeling achter gesloten deuren. Je zou hun producten eerder source-available kunnen noemen, maar niet (in the spirit of) open source.

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 17:12]

Cyb @Sando7 december 2022 13:13
Persoonlijk zou ik net wat meer vertrouwen hebben in Proton (Andy Yen) dan in Mega (Kim Dotcom). [De eigenaar van Mega heeft nou niet bepaald een keurige cv . Terwijl Proton is opgezet door CERN wetenschappers.

Ook komt Proton Drive voor als aanbeveling in Privacy Guides, wat niet het geval is voor Mega.

[Reactie gewijzigd door Cyb op 22 juli 2024 17:12]

Sando @Cyb7 december 2022 13:36
De eigenaar van Mega heeft nou niet bepaald een keurige cv.
Volgens wie? Het leidende systeem van auteursrecht en kapitalisme? Er zijn meerdere mensen, zoals politicus en zelfbenoemd socialist Peter Sunde (bekend van The Pirate Bay en de Pirate Party), die vinden dat artificiële belemmeringen om cultuur (media) en informatie te delen de ongelijke verdeling van rijkdom in stand houden, uit idealistische overweging de wet hebben gebroken, en een gevangenisstraf hebben uitgezeten. Overigens is Kim Dotcom niet langer betrokken bij MEGA en is het gewoon een bedrijf, net als Proton.
Ook komt Proton Drive voor als aanbeveling in Privacy Guides, wat niet het geval is voor Mega.
Dat is natuurlijk hypocriet omdat allebei bedrijven zijn die in principe exact het zelfde doen, en MEGA objectief meer biedt. Het enige verschil is de historische ideologie die eraan ten grondslag ligt. Proton Drive is anti-surveillance, en MEGA socialistisch.

Podcast tip: "How The Internet Broke Politics" met Peter Sunde
offtopic:
Overigens heb ik zelf uit ideologische overweging ook Proton Drive en géén Mega.

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 17:12]

Cyb @Sando7 december 2022 15:01
Volgens wie? Het leidende systeem van auteursrecht en kapitalisme?
Je bent uit je Kim Dotcom verdedigende reactie op te merken, sketisch tegen over kapitalisme en rijkdom. Maar als we kijken naar de website van diezelfde Kim Dotcom, dan is het eerste wat er te zien valt is hoe hij met zijn rijkdom op extravergante wijze loopt te pronken.
Dat is natuurlijk hypocriet omdat allebei bedrijven zijn die in principe exact het zelfde doen, en MEGA objectief meer biedt. Het enige verschil is de historische ideologie die eraan ten grondslag ligt. Proton Drive is anti-surveillance, en MEGA socialistisch.
PrivacyGuides is een open platform, als mensen Mega aandragen, kan daar naar gekeken worden, wat ook hier gebeurt: https://github.com/privacyguides/privacyguides.org/pull/345
Daarin is te lezen dat er redenen zijn om Mega niet op te nemen in de lijst waar Proton wel in voorkomt.
Sando @Cyb8 december 2022 00:43
Je bent uit je Kim Dotcom verdedigende reactie op te merken, sketisch tegen over kapitalisme en rijkdom.
Nee hoor. Volgens mij noem je dit een attribution bias of een interpretation bias. Ik zeg dat het een valide standpunt kan zijn om tegen culturele vermogensongelijkheid te zijn, waar ik verder geen oordeel over geef. Ik kan ook uitleggen dat Che Guevara streed voor meer gelijkheid maar ik ben bepaald geen fan van het communisme.

De persoon waarop ik reageer probeert min of meer het bedrijf MEGA te diskrediet te brengen door over de intenties van de reeds vertrokken oprichter van MEGA te speculeren. Ik relativeer dat om uit te kunnen leggen dat hoe je het ook wendt of keert, MEGA precies het zelfde product is als Proton Drive, maar dan 10 jaar eerder.

De enige uitspraak die ik heb gedaan waaruit je mijn eigen positie kunt afleiden heb ik zoals het hoort tussen offtopic-tags gezet, maar ik zal het hier even quoten:
Overigens heb ik zelf uit ideologische overweging ook Proton Drive en géén Mega.
Betreft het tweede deel van je reactie:
PrivacyGuides is een open platform, als mensen Mega aandragen, kan daar naar gekeken worden, wat ook hier gebeurt: link
Daarin is te lezen dat er redenen zijn om Mega niet op te nemen in de lijst waar Proton wel in voorkomt.
Wat daar gebeurt is dat Filen Encrypted Cloud Storage wordt aangedragen, en zowel MEGA als ProtonDrive worden als inferieur beschouwd:
[ProtonDrive and MEGA] have significant drawbacks compared to Filen.
Interessante discussie verder. De discussie gaat over Filen, maar in de reacties kan je enkele meningen lezen over de vermoedelijke tekortkomingen van MEGA en ProtonDrive, maar naar mijn mening zijn die problemen erg vergezocht.

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 17:12]

EmbarrassedBit @Sando7 december 2022 14:21
Piratenpartijen en lieden als Peter Sunde en Lawrence Lessig zijn intellectueel volstrekt frauduleus. Piraterij herverdeelt namelijk niet van gatekeepers naar consumenten en producenten (de claim die de basis vormde van de politieke en morele rechtvaardiging van piratenpolitiek), maar van oude gatekeepers naar nieuwe gatekeepers. Van BMG, Sony, Warner, Universal etc. naar Apple, Google, Spotify etc. En die nieuwe gatekeepers zijn altijd minstens even slecht voor producenten (en in de toekomst ook consumenten) als de oude gatekeepers.

Piratenpolitiek is niet meer dan een restant van de fase van de internetgeschiedenis waarin impliciet neoliberaal techno-determinisme de hegemonische ideologie was. Die fase is gelukkig voorbij, en het Internet wordt in toenemende mate bestuurd op basis van overwegingen die rekening houden met niet zuiver technologische overwegingen, in het bijzonder economie, nationale veiligheid en in de toekomst hopelijk ook ecologie (wanneer allerhande soorten Duning-Krugerrands de facto illegaal gemaakt worden). Bijzondere pluim voor hoe China, tegen alle banvloeken van politiek naïeve lieden voor wie infopolitiek hun gehele sociale identiteit is, zijn deel van het Internet op krachtdadige wijze ondergeschikt gemaakt heeft aan de bescherming van zijn politieke, economische en culturele soevereiniteit.

Voor een intellectueel perspectief dat niet zuiver een naïeve circeltrek is zoals alle piraten"filosofie", zie bv. The Californian Ideology van Barbrook en Cameron, of om het populariserende werk van Morozov.
theobril @EmbarrassedBit7 december 2022 15:03
Begrijp ik dat je het internetbeleid van China goed vindt? Zelf zou ik er grote moeite mee hebben als de Nederlandse regering verregaand ging bepalen welk nieuws ik mag zien. En daar bedoel ik mee net zo vergaand als dat de Chinese regering bepaalt welk nieuws haar bevolking mag zien.
EmbarrassedBit @theobril7 december 2022 15:59
Het is een keuze tussen twee dingen die elkaar uitsluiten: een heel doctrinaire visie op technologische integriteit versus de vrijwaring van de nationale soevereiniteit. Het primaat van het eerste is namelijk onverenigbaar met het tweede, terwijl de vrijwaring van de nationale soevereiniteit altijd de hoogste prioriteit van de staat dient te zijn. Nationale soevereiniteit is immers immers een voorwaarde voor democratie. China geeft niet om democratie, maar dat neemt niet weg dat het nodig is om het primaat van technologische integriteit te ontkennen om onze westerse liberale democratie te waarborgen. Ik schrijf nergens dat ik het internetbeleid van China in toto goedkeur, wel dat ik respect heb voor de manier waarop China geen waarde hecht aan naïeve westerse tech nerd-retoriek omtrent het vermeende primaat (quod non) van technologische integriteit (van het Internet, van encryptie, etc.).
Osiummaster @EmbarrassedBit7 december 2022 15:37
Piratenpolitiek is niet meer dan een restant van de fase van de internetgeschiedenis waarin impliciet neoliberaal techno-determinisme de hegemonische ideologie was
10 jaar geleden zou ik deze zin lezen en denken "zo wat een grote woorden deze man is vast heel slim".
Tegenwoordig snap ik ze helaas en lijkt je zin op iets wat chatgpt zou verzinnen als je hem vraagt om een pretentieus slimme zin.

Sterker nog, het lijkt compleet fictief argument omdat je standpunten totaal verzonnen zijn. Heb je heel de web3 hype gemist de laatste jaren ofzo?

ps. Als je een leesbare zin wil schrijven overweeg een puntje hier of daar tussen de 200 woorden.
Donovanray @Sando7 december 2022 12:49
Nee is van Andy Yen. Laatst nog een Plus artikel geweest hier op Tweakers over/met hem: review: Proton-ceo over privacy en big tech - 'Ons doel is een privacyecosyst...
Sando @Donovanray7 december 2022 12:58
MEGA (2013) is was van Kim Dotcom. Proton Drive (2022) is van Andy Yen.

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 17:12]

zanza006 @Sando7 december 2022 13:02
*was van Kim Dotcom
MornixRS @Sando7 december 2022 14:09
Ik denk wel dat de credentials van Proton wat betrouwbaarder zijn dan die van MEGA. Hoe meer je gratis krijg hoe groter de kans dat ze op een andere manier aan je data verdienen. De gebruikte encryptie is dan maar een klein deel van het privacy verhaal.

[Reactie gewijzigd door MornixRS op 22 juli 2024 17:12]

Sando @MornixRS7 december 2022 14:21
Dat eerste ben ik met je eens. Dat laatste weet ik niet. Ik las dat ze een 1-2% conversion rate hebben. Met 230 miljoen gebruikers hebben ze dan 2 tot 5 miljoen betalende gebruikers.
MornixRS @Sando7 december 2022 14:41
Zou je met 5 miljoen betalende gebruikers 225 miljoen mensen 20 GB gratis kunnen aanbieden? Het antwoord weet ik ook niet maar het ligt in mijn ogen niet heel erg voor de hand.
Polderviking @Sando7 december 2022 12:50
Zero trust is op zich niet nieuw.
moonlander 7 december 2022 13:02
Proton Unlimited-abonnement krijgen klanten onder meer 500GB cloudopslagruimte en vijftien e-mailadressen
Wat is hier Unlimited aan?
Polderviking @moonlander7 december 2022 13:07
Vind de naamgeving ook niet zo heel elegant maar het Unlimited stuk slaat op wat andere zaken in je account, vooral ten aanzien van mail en hun VPN dienst.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 17:12]

Sando @moonlander7 december 2022 13:13
Onhandige naam inderdaad. Het idee is dat je bij een Unlimited-abonnement
álle diensten van Proton hebt. Anders moet je kiezen: ProtonMail of ProtonVPN.
moonlander @Sando7 december 2022 13:46
ProtonInclusive
ProtonAll
Stijnvi @moonlander7 december 2022 16:55
Die naam komt volgens mij voort uit Proton Mail, de hoofd service van Proton
Het 'Unlimited' abonnement biedt namelijk een ongelimiteerd aantal berichten, mappen en labels
Maar inderdaad een beetje raar dat de naam nog steeds gebruikt wordt nu Proton allerlei andere diensten aanbiedt die dus wel gelimiteerd zijn
Grimm 7 december 2022 13:12
Ik vrees dat we over een jaar of 10 een europees, Amerikaans, Chinees en Russisch internet hebben,
allemaal gescheiden door hun eigen firewalls.
Bedrijf X will geen info verstrekken aan de EU/USA/PRC/RU? Hopla, in de blacklist...
playon1955 @Grimm8 december 2022 18:42
Heel slim om dit te doen. De geest is al uit de fles als het om protectionisme gaat. Nu worden we ook nog eens bang gemaakt door onze eigen AIVD, omdat we ons niet kunnen beschermen tegen cybercriminelen uit o.a.Rusland en China. Onze schaarse grondstoffen grotendeels in bezit zijn gekomen van deze schurkenstaten.
Begin maar eens om al die totalitaire staten tot aan de grond af te fakkelen en begin dan op zeker met het Internet. Of stuur vanuit onze "democratische staten" zelfmoord commando's die als missionarissen de schurken gaan overtuigen braaf te blijven.

Hier wordt lekker gezeverd over een clouddienst waar niemand om verlegen zit. Gebakken lucht de cloud. Marx zou het als opium voor computernerds hebben geduid.

Heerlijk terug naar basic. Weg met die ICT. Al die computernerds die al heel lang met hun nek in de cloud hangen, proberen weer met beide benen terug op aarde laten landen.
Hun de handen uit de mouwen te laten steken om echt van toegevoegde waarde voor de economische kringloop te laten zijn.
Problemen oplossen in plaats van creëren.

Sinds de explosie aan clouddiensten op deze aarde is het complete evenwicht op aarde zoek.
Kerfuffle 7 december 2022 13:44
Ik vind Proton wel steeds interessanter worden zo: drive, mail, vpn, calendar... Als OAuth2/OpenID Connect login via hun SimpleLogin identity provider nou ook breed aangeboden zou worden, zou volledig van gmail overstappen op Proton erg aantrekkelijk worden.
WouterDeHeij @Kerfuffle7 december 2022 20:14
Ik ook!
WouterDeHeij @Kerfuffle7 december 2022 20:15
Ik gebruikt Gmail als 'mail vuilnisbak' en gebruik proton voor ... gewoon mail!
(dus met familie en vrienden en een enkele zakelijk relatie).
Gmail is voor de verplicht junk, nieuwsbrieven en zo meer.
Proton is heerlijk 'schoon'.
AlainG 7 december 2022 14:55
Ik gebruik meer en meer mijn eigen gehoste Nextcloud instance om bestanden te sharen. iCloud en andere aan het wegmigreren. OneDrive alleen als klant het eist.
wica 7 december 2022 13:02
Proton ook al een cloudstorage.
Leuk dat e2e encryptie, maar de EU wilt toch dat tech bedrijven, de apparaten van hun klanten gaan scannen.
https://www.security.nl/p...+veiligheid+en+privacy%22

Hoe gaat Proton, die doen?
Kvuivbribumok @wica7 december 2022 13:08
Zwitserland zit niet in de EU.
Maurits van Baerle @Kvuivbribumok7 december 2022 14:14
Klopt maar Zwitserland volgt doorgaans wel gewoon EU wetgeving (zoals die rond privacy) omdat anders hun bedrijven geen zaken kunnen doen met EU burgers. En aangezien Zwitserland een kleine markt is die aan vier kanten omringt is door een half miljard EU burgers zorgen de Zwitsers er voor dat hun wetgeving 'equivalence' biedt en dat dat ook als zodanig formeel erkend wordt. Anders zou een bedrijf als Proton amper kunnen bestaan.
Polderviking @wica7 december 2022 13:05
Hoe gaat Proton, die doen?
Zo te zien moet die wetgeving er nog komen. Vind het een vrij naief idee.

Maar ik denk dat het antwoord "niet" is.
Net zoals Google dat ook "niet" gaat kunnen doen als jij zelf je bestanden versleuteld.

Bovendien kan Proton ongetwijfeld hun filesystem scannen.
Of ze matches krijgen is dan een tweede. :)

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 17:12]

Sando @wica7 december 2022 13:14
Proton (Zwitserland) zit niet in de EU.
Frame164 @Sando7 december 2022 15:33
Ik wens ze dan veel sterkte als ze EU richtlijnen niet gaan volgen. Dan hebben ze praktisch gezien geen markt meer.
WouterDeHeij @Sando7 december 2022 20:16
Dat met de EU komt wel goed.
En Zwitserland? Daar hebben ze privacy nu juist zo hoog in het vaandel staan.
Neen, voor mij een dikke plus.
Verwijderd 7 december 2022 12:50
Maar ja. Hoe lang duurt het voordat zo'n cloud provider gedwongen wordt een backdoor in te bouwen?
Quantor @Verwijderd7 december 2022 12:53
Het enige wat daarop een mate van garantie geeft is de lokatie van het bedrijf: Zwitserland
slijkie @Quantor7 december 2022 13:01
Dat land maakt tegenwoordig ook bizar rare sprongen. Wellicht moeten servers uit als er te weinig stroom is? Zwitserland was vroeger altijd vrij stabiel, echter de vreemde acties in de laatste jaren doen mij aan het land twijfelen.
Sando @slijkie7 december 2022 13:09
Wellicht moeten servers uit als er te weinig stroom is?
Dat ging (qua internet) alleen over gaming en streaming. Zou bizar zijn dat je in een crisis niet meer bij je email kunt.

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 17:12]

RoanV @slijkie8 december 2022 13:35
Dat is alleen in extreme nood, als er een complete blackout van het net dreigt bijvoorbeeld.
En alleen voor streamingdiensten en andere "niet-noodzakelijke doeleinden", ik neem aan dat communicatie zoals email gewoon onder noodzakelijk valt.

Lijkt mij niet onredelijk :)

nieuws: Zwitserland overweegt verbod op EV's, spelcomputers en streaming bij ...

[Reactie gewijzigd door RoanV op 22 juli 2024 17:12]

Polderviking @Verwijderd7 december 2022 12:55
Proton heeft open source apps en laat ze, tezaam met hun infra, "onafhankelijk auditen".

Niet dat dat zaligmakend is verder, blijft natuurlijk een vertrouwenskwestie, maar het lijkt me wel tricky om er zomaar even een backdoor in te fietsen. Denk dat de autoriteiten makkelijker je device kunnen infiltreren.

En als dat onherroepelijk uit komt dan kunnen ze hun hele dienstverlening inpakken dus lijkt me voor Proton ook nogal high risk low reward.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 17:12]

Frame164 @Verwijderd7 december 2022 15:36
Er wordt altijd gezegd dat bedrijven worden gedwongen om backdoors in te bouwen. Vraag: zijn er hier op tweakers developers die daadwerkelijk backdoors in hun producten hebben moeten inbouwen?

De zogenaamde backdoors zijn meestal gewoon reguliere O&M interfaces die gebruikt worden, al dan niet met eerlijk verkregen credentials.
Gert @Verwijderd7 december 2022 19:49
Dat moesten ze voor vpn ook en dat hebben ze ook niet gedaan, daarom zitten ze in bepaalde regio's niet.
EEstar 7 december 2022 14:12
Omdat wij al langer klant zijn hebben we toch mooi 3tb opslag gekregen voor al mijn Proton producten. En je krijgt per jaar dat je klant bent er ook nog wat opslag bij

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