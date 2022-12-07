Proton brengt Drive-clouddienst uit voor iOS en Android

Proton brengt een Drive-app voor zijn clouddienst uit op iOS en Android via de Apple App Store en Google Play Store. Gebruikers kunnen via de app bestanden up- en downloaden en delen, beschermd door end-to-endencryptie.

De smartphoneapp van de clouddienst is vergelijkbaar met veel concurrenten; gebruikers kunnen mappen aanmaken en uiteenlopende bestanden uploaden naar de cloud. Proton Drive bevat ook een deelsysteem. Daarnaast worden alle bestanden naar eigen zeggen met end-to-endencryptie versleuteld, waardoor niemand, ook Proton niet, bij de bestanden zou kunnen.

Proton Drive is gratis beschikbaar voor iedereen met een Proton-e-mailaccount, waarbij de maximale cloudopslag 1GB bedraagt. Bij het afnemen van een Proton Unlimited-abonnement krijgen klanten onder meer 500GB cloudopslagruimte en vijftien e-mailadressen. Dit abonnement kost 12 euro per maand, 10 euro per maand op jaarbasis of 8 euro per maand bij een abonnementsduur van twee jaar.

Na de algemene release van de service die toegankelijk is via browsers zijn de betreffende iOS- en Android-apps de eerste native applicaties van Proton Drive. De smartphoneapps waren sinds augustus als bètaversie beschikbaar voor een relatief kleine groep gebruikers. Het Zwitserse bedrijf werkt ook aan een Drive-applicatie voor Windows en macOS.

Proton begon als e-mailprovider, maar breidde de afgelopen jaren zijn diensten uit naar onder meer een digitale agenda, een vpn-dienst en sinds dit najaar een clouddienst.