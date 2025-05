Proton VPN krijgt Arm-versie voor Windows

Proton VPN krijgt een Arm-versie voor Windows-apparaten. Deze was al beschikbaar als bèta, maar is nu uitgekomen voor alle gebruikers. Het Zwitserse bedrijf toont daarnaast een roadmap met nieuwe features die deze winter verschijnen.

De Arm-versie van Proton VPN is vanaf dinsdag te downloaden, zo schrijft Proton in een blogpost. De app biedt 'alle functionaliteit die gebruikers verwachten' en ondersteunt 'de belangrijkste beveiligings- en privacyfuncties' van de vpn-dienst, zo claimt het bedrijf. De app is daarmee geschikt voor Windows-apparaten met een Snapdragon-soc van Qualcomm; momenteel is dat het enige bedrijf dat Arm-chips voor Windows-apparaten levert.

Proton deelt daarnaast een roadmap met functies die komende winter naar Proton VPN komen. Zo krijgen meer Proton VPN-apps ondersteuning voor het IPv6-protocol. Momenteel wordt die functionaliteit alleen aangeboden in de browserextensie en Linux-versie van de dienst. De macOS- en Linux-apps van Proton VPN gaan daarnaast port forwarding volledig ondersteunen.

Verder krijgen de iOS- en iPadOS-apps een gastmodus, waarmee de vpn gebruikt kan worden zonder in te loggen. Dat is momenteel al mogelijk op Android. De Windows-, iOS- en iPadOS worden ook vernieuwd. Deze krijgen nieuwe functies, waaronder de mogelijkheid om vpn-servers te sorteren op basis van load.