Proton komt met nieuwe huisstijl en abonnementsprijzen

Proton kondigt veranderingen aan voor zijn abonnementen voor de e-mailclient, cloudopslag, vpndienst en agenda. Daarnaast heeft het ontwerp van de diensten van het Zwitserse bedrijf een make-over gekregen.

Proton heeft zijn abonnementen opnieuw ingedeeld en nieuwe prijzen gegeven. Voor gebruikers die al een abonnement hadden verandert de prijs niet. Naast een gratis abonnement biedt Proton een Proton Unlimited-abonnement aan voor 10 euro per maand. Ook is er een Mail Plus-abonnement voor 4 euro per maand.

Het gratis abonnement heeft een upgrade gekregen naar 1GB opslag, tegenover de 500MB. De beperkingen van 150 berichten per dag en een enkel e-mailadres blijven wel. Voor wie alleen e-mail wil, is er het Mail Plus-abonnement, met 15 GB opslag, meerdere e-mailadressen en toegang tot Proton Calendar, de agenda-app van het bedrijf.

Tot slot is er een Proton Unlimited-abonnement, dat een totaalpakket is van alle diensten die Proton aanbiedt. Bij dit abonnement zit 500GB cloudopslag die wordt gedeeld tussen Proton Mail en de cloudopslag Proton Drive. Deze cloudopslagdienst is nog steeds in bèta, maar iedereen met Proton Unlimited krijgt toegang. Ook Proton VPN zit bij dit abonnement inbegrepen.

Alle diensten worden aangeboden via een nieuw webadres proton.me en hebben een nieuw ontwerp gekregen. Het nieuwe ontwerp moet zorgen voor dat alle Proton-apps voelen als onderdeel van hetzelfde "privacy-by-default ecosysteem", schrijft Proton-oprichter en ceo Andy Yen.