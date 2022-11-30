Proton brengt versleutelde agenda-app Proton Calendar uit voor iOS

Proton heeft zijn end-to-endversleutelde agenda-app, Proton Calendar, uitgebracht voor iOS. De app is gratis te gebruiken. Het bedrijf bracht de Proton Calendar-app vorig jaar al uit voor Android-toestellen.

Proton Calendar maakt volgens het bedrijf gebruik van dezelfde end-to-endencryptie als Proton Mail, de e-maildienst van het Zwitserse bedrijf. De app bevat volgens Proton geen advertenties, geen trackers en er zou ook geen data worden gedeeld met derde partijen. Afspraken, omschrijvingen en informatie over personen zouden versleuteld worden opgeslagen. Enkel de tijdstippen van agenda-afspraken kunnen naar verluidt niet worden versleuteld en dat komt volgens de ceo van het bedrijf, Andy Yen, door 'technische redenen'.

Volgens Yen was het een huzarenstukje om deze versleutelde agenda-app te maken. De man stelt dat bovendien mensen hun agenda doorgaans niet beschouwen als iets dat te beschermen valt, maar dat die wel heel wat informatie kan bevatten.