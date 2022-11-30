Proton brengt versleutelde agenda-app Proton Calendar uit voor iOS

Proton heeft zijn end-to-endversleutelde agenda-app, Proton Calendar, uitgebracht voor iOS. De app is gratis te gebruiken. Het bedrijf bracht de Proton Calendar-app vorig jaar al uit voor Android-toestellen.

Proton Calendar maakt volgens het bedrijf gebruik van dezelfde end-to-endencryptie als Proton Mail, de e-maildienst van het Zwitserse bedrijf. De app bevat volgens Proton geen advertenties, geen trackers en er zou ook geen data worden gedeeld met derde partijen. Afspraken, omschrijvingen en informatie over personen zouden versleuteld worden opgeslagen. Enkel de tijdstippen van agenda-afspraken kunnen naar verluidt niet worden versleuteld en dat komt volgens de ceo van het bedrijf, Andy Yen, door 'technische redenen'.

Volgens Yen was het een huzarenstukje om deze versleutelde agenda-app te maken. De man stelt dat bovendien mensen hun agenda doorgaans niet beschouwen als iets dat te beschermen valt, maar dat die wel heel wat informatie kan bevatten.

Proton Calendar voor iOS
Proton Calendar voor iOS

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 30-11-2022 18:14 66

30-11-2022 • 18:14

66

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Reacties (66)

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Sando 1 december 2022 01:36
In de reacties zie ik veel weerstand tegen de prijs (€3,49 p/m) van Proton en het nut van privacy bij email, omdat email het hoofdproduct van Proton is. Dat eerste zou te hoog zijn en dat laatste zou een wassen neus zijn omdat de ontvangers geen versleutelde mail ondersteunen.

Maar op een gegeven moment kan je ook gewoon besluiten te stemmen met je portemonnee. Want je betaalt hoe dan ook. Dat onze privécorrespondentie massaal plain tekst langs iedere server komt, dat vinden we zelfs hier op Tweakers blijkbaar overwegend prima. Bizar eigenlijk. Gelukkig komen er steeds meer dienstverleners die email-versleuteling wel serieus nemen, zoals ProtonMail, Mailfence, Hushmail, StartMail, PrivateMail, SecureMyEmail etc. Proton gaat nu als eerste een stukje verder en breid dit uit naar agenda's.

Gratis providers zullen geen versleuteling implementeren omdat ze daar niet aan verdienen. Niet alleen door het verkopen van je profiel, maar ook door samen te werken met opsporingsinstanties. Dus ik zou zeggen: Als je de middelen hebt, wees dan niet langer het product maar koop een product. Stem met je portemonnee en ga weg bij een dienstverlener die geen e2e-versleuteling ondersteunt.

Overigens subsidieert de Duitse overheid via de BSI ook "Mailvelope", een extensie waarmee je PGP-versleutelde mail kunt ontvangen op Gmail, Outlook, Yahoo, Zoho, mailbox, freenet, Roundcube, GMX, Posteo, web.de e.a., omdat de Duitse overheid vind dat privacy een recht is, ook als je geen mailprovider met ingebouwde versleuteling kunt betalen.

[Reactie gewijzigd door Sando op 24 juli 2024 00:16]

MornixRS @Sando1 december 2022 12:14
De prijs vind ik eigenlijk alleszins meevallen. Helemaal als je het complete pakket (e-mail, kalender, Cloudopslag én vpn) afneem. Noem me één concurrent waar je zo'n gedegen product (inclusief privacy) krijgt voor die prijs?
Cyb 30 november 2022 19:44
Enkel de tijdstippen van agenda-afspraken kunnen naar verluidt niet worden versleuteld en dat komt volgens de ceo van het bedrijf, Andy Yen, "om technische redenen".
Beetje jammer dat ze de tijdstippen dan weer niet netjes hebben versleuteld, wat niet echt in de lijn van verwachtingen is, van een bedrijf als Proton. Ook raar is dat je daarvoor het Techradar artikel moet lezen om er achter te komen. In de Proton blog zeggen ze:
Secure your calendar with end-to-end encryption
Your calendar contains all sorts of personal data — Proton Calendar keeps that information private by encrypting all your event details.
Als klant verwacht je dat tijdstippen ook gewoon "details" zijn, ook al hebben ze dat qua technisch ontwerp misschien anders geimplementeerd. Als je dan het Techradar artikel leest:
For technical reasons, the time of the event is the only piece of information not to be encrypted.
dan klinkt het "encrypting all your event details" als een halve waarheid.
Valt me een beetje tegen van Proton.
Sando @Cyb1 december 2022 00:58
Beetje jammer [...] niet netjes [...] raar [...] halve waarheid [...] valt me een beetje tegen van Proton.
Is dat niet een beetje geposeerd?

Eén van de meest begeerde functies voor een kalender zijn de herinneringen door push-notificaties. Deze moeten vanaf de Proton server naar de Google Firebase Cloud Messaging (FCM) server of naar de Apple Push Notification server (APNs) worden gestuurd.

Ze hebben nog geen methode gevonden om op een bepaald tijdstip een notificatie uit te sturen zonder dat dit tijdstip van te voren bekend is en zonder de app met een permanente notificatie op de achtergrond te laten draaien. De afhankelijkheid van FCM en APNs zijn limitaties die Google en Apple hebben opgeworpen. Proton heeft besloten dat een tijdstip op zichzelf nauwelijks gevoelige data is. De payload (het bericht) van een notificatie kan wel versleuteld worden. Er zijn wel eens polls geweest om te vragen wat mensen belangrijk vinden.

Wat mensen graag willen versleutelen is de beschrijving (bijvoorbeeld 'bezoek dokter ivm zwangerschap') en de locatie (bijvoorbeeld een abortuskliniek). Deze voorbeelden gaan uiteraard over de recente ontwikkelingen in de VS.

[Reactie gewijzigd door Sando op 24 juli 2024 00:16]

batjes @Sando1 december 2022 08:36
Waarom zou een agenda-afspraak via een push notificatie gestuurd moeten worden?
Riddle007 @batjes1 december 2022 10:11
Dat is voor jou misschien niet interessant, maar sommige mensen (zoals ikzelf) krijgen graag een notificatie om herinnerd te worden aan bepaalde activiteiten, zodat ze op tijd kunnen vertrekken.

Wat ik me dan wel afvraag, strikt genomen hoef je dan enkel het tijdstip van de reminder unencrypted te hebben... Als je voor een bepaalde afspraak kiest om 30 min op voorhand een herinnering te krijgen en de afspraak begint om 12:00 dan moet je enkel 11:30 niet encrypten, want dat is het enige wat relevant is voor de push... Of de afspraak nu effectief begint om 12:00 of om 11:45 of om 12:30... Dat hoeft de push-service niet te weten...
batjes @Riddle0071 december 2022 10:41
Waarom kan dat niet lokaal via je agenda app?
Riddle007 @batjes1 december 2022 10:57
Dat kan wel, maar dan moet die app permanent in de achtergrond draaien, waardoor die veel meer resources en stroom verbruikt en de mensen daarover beginnen klagen...
batjes @Riddle0071 december 2022 12:05
Zware app is dat dan voor een agenda.
Rainbow @Riddle0071 december 2022 21:35
Het zou draaien als een achtergrond service die de data synchroniseert en waar nodig een seintje geeft voor een notificatie, niet de "volledige app". Mobiele OSen zijn juist geoptimaliseerd om zulke zaken te ondersteunen, oa. om accu te besparen.

Omdat Proton Calendar nog niet beschikbaar was, gebruik ik een eigen CalDAV server die ik heb ingesteld in de standaard iPhone Calendar all van Apple. Die synchroniseert, op de achtergrond, periodiek de hele agenda en geeft netjes wanneer nodig een notificatie. Toch gebruikt dit amper accu. Het kan dus wel.
nuggie @Rainbow4 december 2022 09:15
Hi, hoe heb je dat geconfigureerd? Het zou mij helpen de familie over de streep te krijgen als d calender gewoon beschikbaar blijft in de standaard app van de iPhone.
Rainbow @nuggie4 december 2022 14:09
Ik draai een server ergens en daar heb ik de software Radicale op geïnstalleerd: https://radicale.org/

Vervolgens in iOS Settings, Calendar, Accounts een nieuwe account toevoegen. Moet je kiezen voor Other, en dan CalDAV.

Die software heeft zelf geen web interface ofzoiets, dus als je dan je het op andere devices wilt gebruiken moet je daar ook clients installeren... (ik gebruik het alleen op m'n telefoon, verder niet).

Is wel even een klusje om het allemaal te installeren en configureren. En ik ben er ook niet blij mee: ik moet zelf de backups regelen en de boel in de lucht houden. Laatst was er een probleem met de server, die was plots compleet bevroren. Voor de andere zaken niet zo'n punt (ik gebruik het primair als externe opslag van backups), maar wel echt een probleem als je agenda opeens niet meer werkt.

Daarom wil ik ook zo graag overstappen op Proton Calendar, gewoon goed geregeld door een externe partij die ik kan vertrouwen, in plaats van m'n eigen houtje-touwtje setup.

[Reactie gewijzigd door Rainbow op 24 juli 2024 00:16]

nuggie @Rainbow5 december 2022 15:44
Dank voor je reactie. Dit klinkt als een stap te ver voor mijn skills :-)
wizzkizz @Sando1 december 2022 07:29
Tutanota heeft dat wel voor elkaar. Hoewel ik ook tijdstip privacy-technisch gezien het minst interessante van een agenda item vind, kan het toch brokjes informatie weggeven die interessant kunnen zijn om patronen te vinden in je gedrag.
honey @wizzkizz1 december 2022 08:48
Privacy is niet binair. Natuurlijk wil je graag ook dat extra stukje, maar het is al mooi dat de inhoudt wel kan worden versleuteld. Elke keer komt er een stukje extra privacy bij. Dus, het is 'meer en minder' privacy, maar niet 'wel of geen' privacy.

Zelf ben ik een stuk voorzichtiger geworden na de artikelen over het plots sluiten van je accounts. Ik gebruik nu Proton Unlimited naast Google Mail/Drive/Agenda. Trouwens, je hebt nog steeds 40% korting bij Proton.

Wat ik wel mis is een ruimere opslagcapaciteit. 500GB is voor mij wat te weinig, vergeleken met de 2TB bij Google. Daar zit ik nog over na te denken hoe dat op te lossen.
PageFault @honey1 december 2022 10:12
Er zijn stiekem heel veel klachten over plotseling, zonder reden, afsluiten van accounts. Sommige zullen serieus wel de voorwaarde hebben geschonden, maar een hoop ook niet.

Ik zou m'n geld er niet op zetten....

Als je nu 2 TB hebt, dan gaat 500 GB nooit werken nee. Ik denk echter dat voor de meesten de 500 GB wel volstaat.
wizzkizz @honey2 december 2022 01:08
Dat is ook precies de reden dat ik de voorkeur geef aan een NAS met versleutelde backup naar één of meerdere cloud opslag providers. Als data belangrijk is, moet je die ook als zodanig behandelen en niet klakkeloos en leesbaar stallen bij een "gratis" aanbieder.

En het is ook een van de redenen dat ik mijn eigen domein heb. Als Proton om welke reden dan ook mijn account sluit, ben ik in het ergste geval een dag niet bereikbaar via email en een deel van mijn archief kwijt. Maar geen echte belangrijke zaken.

Mijn email heb ik zo weer up and running bij een andere aanbieder. Tenzij mijn domein ook in beslag wordt genomen, maar dan heb ik toch al een groter probleem denk ik.
honey @wizzkizz2 december 2022 09:14
Ik wil ook eens nadenken over een NAS. Het lijkt elke keer erg ingewikkeld en extreem duur, maar wellicht weet ik er te weinig van.

Nadeel van een locale opslag is wel dat het gevoelig is voor verlies door brand, diefstal en misschien ook ransomware?
wizzkizz @honey5 december 2022 03:51
De apparaten van Synology zijn in mijn ervaring erg gebruikersvriendelijk. Maar ja, het is inderdaad een investering die je initieel moet doen. Het nadeel is dat je een betaling vooraf doet in plaats van in maandelijkse termijnen, zoals bij betaalde online opslag.

In de Synology software is het eenvoudig om online cloud storage te koppelen waar je automatisch backups naar toe maakt. Deze backups kun je met een sterk wachtwoord versleutelen, zodat ook de "gratis" cloud providers niet kunnen zien wat je allemaal opslaat. Dit maakt dat je in geval van brand en diefstal niet je documenten verliest, maar deze eenvoudig kunt downloaden van je cloud provider.

Je kunt backups maken naar meerdere cloud providers, ook voor dezelfde gegevens. Je kunt een deel van de gegevens bij de ene cloud provider onderbrengen en een deel bij een andere provider. Erg handig als je te veel data hebt om deze bij één provider online te backuppen.

De software van Synology maakt het erg eenvoudig om je lokale opslag te voorzien van (immutable) snapshots gabaseerd op de mogelijkheden van het btrfs bestandssysteem als een verdedigingsstrategie tegen ransomware. De cloud providers bieden vaak ook 30 dagen prullenbak functionaliteit of versie geschiedenis aan. Op die manier heb je een extra verdedigingslaag tegen ransomware.

Als extraatje blijft alles ook gewoon werken als je geen internet verbinding hebt. Je kunt dan nog steeds bij al je bestanden, wijzigingen maken etc.
Riddle007 @Sando1 december 2022 10:19
Zou het enkel dat zijn? Want voor een push service heb je enkel het tijdstip van de reminder nodig, dit staat los van het tijdstip van de afspraak zelf, de reminder kan 15 min op voorhand, een uur op voorhand of een dag op voorhand zijn. Of zelfs uitgeschakeld voor een bepaalde afspraak.

Zou het niet eerder zijn in het kader van proton for business, waar je de mogelijkheid wilt om meetings in te plannen met collega's en het dus vanuit een business perspectief een requirement is om die tijdstippen te zien, zonder dat er info over de afspraak zelf zichtbaar is...

Daar bovenop vergeten veel mensen nog steeds dat de connectie los van dit alles nog steeds over een secure connectie loopt (vaak https) en het dus voor de buitenwereld wel nog steeds encrypted is. De tijdstippen staan enkel niet encrypted op de servers...
Sando @Riddle0072 december 2022 01:42
Goed punt. Wel moet je vanuit zowel de app als de webversie afspraken kunnen verplaatsen, en dat de reminders dan automatisch meeverplaatsen.

Ik denk dat de afweging meespeelde dat het minder complex, minder zwaar en minder storingsgevoelig op de Proton servers is om gewoon elke minuut te kijken welke reminders er aan de beurt zijn (tijd afspraak + interval) van alle afspraken langs te lopen, en als er een match is, dan een notificatie te sturen naar de Google/Apple notificatieserver. Anders moet je, los van de door jou beschreven businesscase, twee aparte tabellen maken van afspraken en reminders, en dat de reminders niet weten bij welke afspraken ze horen, en dat de afspraken zelf de reminders moeten annuleren en recreëren bij een mutatie, etc. Dat laatste is storingsgevoelig en dan moet je elk uur gaan prunen, opruimen, mocht een mutatie aan de agenda zijn doorgevoerd maar de mutatie aan de reminders niet, wegens een netwerkstoring oid.
Riddle007 @Sando2 december 2022 09:27
Je kan dat toch opvangen door iedere afspraak een unieke UUID of zo als key te geven, dan weten de reminders wel bij welke afspraak ze horen, zonder dat ze iets van inhoud weten.

Ook kan je dit toch gewoon in 1 tabel doen, waar ieder veld individueel gehashed is muv van het reminder veld.

Het enige wat volgens mij concreet verandert is dat een reminder niet gestored kan worden als T0 - X maar enkel als een timestamp (of als beide, maar de timestamp is cruciaal) en dat je als een afspraak verschoven is je 2 velden moet updaten...
Sando @Riddle0072 december 2022 13:31
Daarmee ondervang je niet dat een miljoen gebruikers die een afspraak met 3 reminders verzetten op de proton infra 4x zo zwaar is als hoe ze het nu oplossen.
Cyb @Sando1 december 2022 10:25
Het zou inderdaad best kunnen dat er een hele goed reden is om tijdstippen niet te versleutelen. Maar wat de reden ook is, ik vind "encrypting all your event details" in contradictie met het niet encrypten van tijdstippen. (Wat ze eenvoudig kunnen oplossen door te vermelden dat er een uitzondering op de regel is voor tijdstippen. Tijdstippen lijken misschien niet interessant voor derden, maar uit dergelijke data kan al snel meer worden afgeleid dan dat men in eerste instantie zou verwachten.)
Sando @Cyb2 december 2022 01:51
Ik snap wat je zegt. Ik zie dat anders. Een event heeft per definitie een datum/tijdstip. Dat is een essentiële eigenschap van een event. Maar optionele metadata als beschrijving, locatie, participanten, dat zijn "slechts details". Op die manier heb ik persoonlijk niet het gevoel dat ze als het ware liegen, en ook niet het idee dat "men anders zou verwachten".

Maar nu blijkt dat sommigen dat wel anders verwachten, zou het handig zijn als ze dat inderdaad duidelijker beschrijven. Vergeet echter niet dat ze veel en vrij duidelijk communiceren via uservoice, reddit, en nieuwsbrieven (in je Proton inbox). Waarschijnlijk zijn ze nog niet op de hoogte dat mensen niet goed op de hoogte zijn, en staat dit 'probleem' nog niet op de radar.
EdvanAl 30 november 2022 18:39
Hmm..
De mail app van hun is nogal prijzig...

In-app aankopen
Proton Unlimited
€ 179,99
Mail Plus (1 year)
€ 69,99

En dan weer een account aanmaken of vervolgens het te kunnen gebruiken.
Nee dank je gebruik die van Apple wel

[Reactie gewijzigd door EdvanAl op 24 juli 2024 00:16]

Memori @EdvanAl30 november 2022 19:15
Ik betaal €129,- per twee jaar, wat neerkomt op iets minder dan €5,40 per maand. Dat is prima toch? Op dit moment kan je nog tijdelijk Visionary voor €432,- krijgen met zes gebruikers wat neerkomt op €3,- per maand per gebruiker. Perfect als je een gezin hebt of als je je ouders ook een goede mail dienst wilt geven.

Overigens zit er ook nog Proton Drive en VPN in de Mail Plus. Het is echt niet duur.

[Reactie gewijzigd door Memori op 24 juli 2024 00:16]

Cyb @Memori30 november 2022 20:28
Volgens de Proton site is Visionary "no longer available for purchase" en "exclusive plan for early supporters". Dus dan liggen de prijzen voor het totaal pakket (Unlimited) wel iets hoger, namelijk: 8 euro/maand. (Goedkopere abonnementen met minder features zijn ook mogelijk.)
Memori @Cyb30 november 2022 20:31
Maar als je een betaalde account hebt, heb je rechtsboven een special offer. Overigens is de korting ook doorlopend.

[Reactie gewijzigd door Memori op 24 juli 2024 00:16]

Cyb @Memori30 november 2022 20:47
Staat er inderdaad bij zie ik. Dus dan moet je eerst een normaal betaald abonnement kopen, om vervolgens het speciale abonnement te kunnen kopen (vanuit een free account is de offer niet zichtbaar).
theobril @Memori30 november 2022 19:25
Eens, ik heb het ook, maar zoals iemand hierboven al aangaf, de mailclient van gmail is toch wel vele malen gemakkelijker. En ze bestaan relatief kort, maar ze mogen toch wel een beetje leentje buur spelen?
EmbarrassedBit @Memori30 november 2022 20:52
Dat is absurd duur, zeker als je bedenkt dat je e-mail aan de kant van je correspondent nog steeds gescand wordt als vanouds, en het gebruik van de Protonmail bridge leidt tot het onbedoeld verwijderen van e-mails.
Travelan @EdvanAl30 november 2022 19:23
Dat is dus de prijs van je data die je bij Big Tech achterlaat.
EmbarrassedBit @Travelan30 november 2022 20:48
Nee, Proton is veruit de duurste van al met hun diensten. Men argumenteert trouwens veel te veel vanuit de tegenstelling Proton versus "big tech", terwijl er nog heel wat andere alternatieven zijn voor Gmail en consoorten. Proton trekt echter alle aandacht naar hen toe omdat ze een bijna unieke feature hebben, namelijk encryptie van je opgeslagen e-mail. Maar dat is ook niet meer dan een gimmick omdat je data aan de kant van je correspondent nog steeds gewoon gescand wordt.

[Reactie gewijzigd door EmbarrassedBit op 24 juli 2024 00:16]

Travelan @EmbarrassedBit30 november 2022 21:06
Mail is veel meer dan enkel correspondentie. Het is een kluis met je hele digitale leven.

Bovendien vergeet je een van de belangrijkste punten: bij proton ben je véél veiliger dan bij de concurrentie, omdat ze de mail niet kunnen inzien. Lees het artikel over de onterecht afgesloten Google en Microsoft accounts hier op Tweakers maar eens. Daar maak ik me een stuk minder zorgen over bij Proton.
EmbarrassedBit @Travelan30 november 2022 21:18
Mail is veel meer dan enkel correspondentie. Het is een kluis met je hele digitale leven.
Dat is maar hoe je het wil gebruiken. Ik heb persoonlijk geen e-mail van meer dan 3 jaar oud, en 95% gaat binnen de paar weken de vuilbak in. Ik vind die hele notie van de zgn. "long tail", waarvan "je data is je leven"-argumenten een uitdrukking zijn, eigenlijk ook maar een poging om een intellectuele rationalisatie te bieden voor data hoarding-gedrag.
Bovendien vergeet je een van de belangrijkste punten: bij proton ben je véél veiliger dan bij de concurrentie, omdat ze de mail niet kunnen inzien. Lees het artikel over de onterecht afgesloten Google en Microsoft accounts hier op Tweakers maar eens. Daar maak ik me een stuk minder zorgen over bij Proton.
De concurrentie is niet enkel Google en Microsoft. Bijna elke e-mail hostingdienst waarvoor je betaalt, bepaalt in hun voorwaarden dat ze je e-mail niet scannen. En in dat geval zijn ze gebonden aan die voorwaarden en kan je rechtsmiddelen uit het contract putten.
TuxDePinguïn @EdvanAl30 november 2022 18:42
Ze hebben ook een gratis variant die prima werkt.
Redondo77 @TuxDePinguïn1 december 2022 13:06
Idd. Voor de twijfelaars zou ik aanraden om de gratis variant een tijdje te gebruiken.
Ik heb daarna de mail plus abo genomen omdat ik echt wel een klein bedrag wil betalen voor privacy.

Voor de communicatie met mijn bank, werkgever, verzekeraar etc... gebruik ik protonmail.

Voor de "free-time" mail communicatie of one-off communicatie gebruik ik gewoon nog mijn gmail.

Bedoeling is vroeg of laat wel alles volledig om te zetten naar proton mail.
NullVoid @EdvanAl30 november 2022 18:58
Proton verdient geen geld door je emails te analyseren voor gepersonaliseerde ads. In plaats daarvan krijg je privacy en een volledig versleutelde email en agenda. En persoonlijk betaal ik daar graag voor.

Proton calendar app gebruik ik al een tijdje op Android en bevalt prima.
honey @EdvanAl1 december 2022 08:53
Ik weet niet waar je kijkt, maar de prijs voor Unlimited is 172,56 euro voor de komende 2 jaar. Daarna houdt je ook nog een korting. Je krijgt Mail, Drive, Agenda, VPN, ik vind dat niet zo duur eigenlijk, zeker als je niet meer betaald met je privacy.

Trouwens, ze hebben ook een gratis account.
TuxDePinguïn 30 november 2022 18:44
Direct geïnstalleerd maar ik mis toch wel belangrijke functionaliteiten in de app:
* Je kunt geen agenda's toevoegen
* Je kunt je niet abonneren op agenda's
* Je kunt geen uitnodigingen versturen (ook niet naar Proton-gebruikers)
* Je kunt afspraken niet exporteren
* Notificaties voor afspraken laten niet de details van de daadwerkelijke afspraak zien

[Reactie gewijzigd door TuxDePinguïn op 24 juli 2024 00:16]

aileron @TuxDePinguïn30 november 2022 19:18
Heb je ooit met de eerste versie van Gmail gewerkt? Proton brengt kwaliteit en naar mijn mening vrij snel ook. Na vier jaar betaalde versie van Proton heb ik een ontzettend grote ontwikkeling gezien.

Privacy en security icm een feature rijke omgeving die rudimentair de functionaliteit biedt van big tech. Proton is wat dit betreft het beste wat je kan krijgen op de markt.
wolver1ne @aileron30 november 2022 19:36
Privacy en security icm een feature rijke omgeving die rudimentair de functionaliteit biedt van big tech. Proton is wat dit betreft het beste wat je kan krijgen op de markt.
Verstuur en/of ontvang je email naar/van andere mailboeren, dan heb je geen privacy en security tenzij jouw emails versleuteld verstuurd worden, maar dat kan overigens met elke mailboer. Wat betreft proton drive, calendar en/of vpn, daar valt misschien nog wat te discussiëren.

Proton diensten, vooral mail, zijn niet voor iedereen. Zeker niet voor een gemiddelde gebruiker, imo.
aileron @wolver1ne30 november 2022 20:24
Ik ben het niet met je eens.
Het versturen van mail naar een mail server die zich niet conformeren aan goede versleuteling of zelfs de opslag niet goed beveiligd is kan ik inderdaad niets aan doen.
Maar Google leest ook je mailbox uit om een profiel over jou te creëren. Dat kan dan niet meer, alleen voor de mails die ik naar Gmail adressen stuur. Een NSA die misschien toegang heeft tot alle grote mail providers zal dat wel kunnen maar daar maak ik mij iets minder zorgen over.

Een gemiddelde gebruiker kan ook zeker profijt hebben van Proton services. Niet alleen om bovenstaande redenen, maar ook omdat een gemiddelde gebruiker bijna al zijn data in de cloud nu kan verplaatsen naar Proton. Je privacy is veel beter geborgen.

Als je het hebt over het PGP gebruik, joh, als er nu veel meer mensen Protonmail zouden gebruiken dan blijven in ieder geval de onderling verstuurde mails uit de handen van Big Tech. Dat zou al een vooruitgang zijn.
Ik zie het een beetje als met electrische auto's, je kan zeggen dat het geen zin heeft omdat de meeste stroom toch uit fossiele brandstof komt.
Het gaat er om dat we de mogelijkheid creëeren om ooit van fossiel af te stappen. Anders komt het er nooit van.

Moraal van het verhaal: stap over op Protonmail!!! :Y)
EmbarrassedBit @aileron30 november 2022 21:09
E-mail hosting bestond al voor big tech big met hun gratis webmail-diensten kwam. Het enige wat Proton gedaan heeft, is consumenten een identiteit als privacy-activisten aanpraten ("we" moeten dit doen en "we" moeten dat creëren), en die vervolgens commercieel uitbuiten door premium-prijzen aan te rekenen voor een product dat niets wezenlijks toevoegt aan klassieke e-mail hosting.
Cyb @EmbarrassedBit30 november 2022 21:55
Proton verhoogt niet alleen privacy door end-to-end encryptie toe te passen, maar het zorgt ook voor extra security, doordat het voor derden moeilijker wordt om bij Proton reeds opgeslagen emails in te zien.
Het verschil met klassieke e-mail hosting ligt dus niet echt in functionaliteit, maar in niet-functionele eigenschappen als privacy en security. Wel kan er bij email wel een zwakke plek zijn als een verstuurde of te ontvangen email buiten het Proton systeem komt, maar het gaat eigenlijk vooral om minimalisatie van dat risico.

Ik heb trouwens Proton geopend. Dus voor degenen die het nog meer over Proton willen hebben: forumtopic: Proton discussie topic
MartenBE @EmbarrassedBit1 december 2022 00:12
Ik selfhost ondertussen zo goed als alles dat ik nodig heb, maar e-mail selfhosten is echt dikke miserie. Er kan zoveel fout gaan en als ik een iets wil dat zeker werkt, zijn het mijn e-mails en dat ze zonder zorgen aankomen bij mijn correspondenten. Zie bv. https://cfenollosa.com/bl...he-oligopoly-has-won.html . Dan betaal ik liever een beetje voor Protonmail die het goed en veilig doen.
TuxDePinguïn @aileron30 november 2022 21:48
Ik geef slechts aan wat ik mis aan voor mij kritieke functionaliteiten die de app op dit moment niet heeft.

Ik probeer Proton hierin absoluut niet te bashen. Op dit moment is het in mijn ogen geen volwaardige agenda app.
aileron @TuxDePinguïn1 december 2022 00:23
Ik heb het ook niet opgevat als bashen, maar ik voelde wel de behoefte om uit te leggen dat Proton wel een hele.goedw service is.

De meeste mensen hebben geen eisen die jij hebt en kunnen prima uit de voeten met Proton services.
fjh40 @TuxDePinguïn30 november 2022 19:21
Dit klopt allemaal en zou fijn zijn als dat bijgewerkt gaat worden. Wel kan je als workaround via de web versie je abonneren op internet agenda's. Deze worden dan ook zichtbaar in je mobiele App (althans bij mij op Android).
Herman @TuxDePinguïn30 november 2022 19:22
Ik kan de iOS app niet testen, maar alles wat je noemt kun je in de browser instellen.

Bijvoorbeeld gedeelde agenda's:
- https://proton.me/support/share-calendar

Ook in de android-app zijn veel dingen mogelijk die je noemt. Ik heb wel een betaalde versie dus weet niet of dat meer mogelijkheden biedt :)
Sando @TuxDePinguïn1 december 2022 00:31
De app is dan wel gratis te gebruiken, maar Proton is subscription-funded in plaats van ad-funded (zoals gmail). De gratis accounts worden gefinancierd door betalende gebruikers en zijn beperkt. Het gratis Proton account ondersteunt geloof ik één agenda. Om meer agenda's toe te voegen en agenda's te delen moet je een Proton abonnement afsluiten. Had misschien beter even in het artikel genoemd kunnen worden.

@JayStout schreef:
De app is gratis te gebruiken.
Vince_ 30 november 2022 19:43
Nog even wachten op de Drive-app met sync functionaliteit en dan stap ik definitief over.

Edit: net even de app bekeken met mijn gratis account en vind de functionaliteiten nog erg basaal. Hopelijk nog flink wat doorontwikkeling de komende tijd..

[Reactie gewijzigd door Vince_ op 24 juli 2024 00:16]

jcbvm @Vince_30 november 2022 20:50
Daar zit precies het probleem van Proton van wat ik merk. De ontwikkelingen zijn vaak traag. Ze geven zelf steeds aan dat ze eerst willen werken aan een goede basis, maar als je dan kijkt in hun roadmap van volgend jaar zijn ze van plan de hele Android app weer te rewriten, terwijl de huidige app nog geen jaar oud is. Dat wekt bij mij niet veel vertrouwen op
Maurits van Baerle @jcbvm30 november 2022 22:21
Ik denk dat hun principe hier een grote rol in speelt. Het moet veilig zijn vanaf dag één en als ze nog niet hebben uitgewerkt hoe het veilig kan dan brengen ze zo'n feature niet uit.

Ik vind het een verademing vergeleken bij de typische Silicon Valley houding van 'Move fast and break things, fuck our users."

Ik gebruik het bij een klant waarbij de grootste threat vector bedrijfsspionage is, vooral uit China. Daar wordt dus intern alleen maar binnen Proton gemaild. Die gaan natuurlijk nooit naar een Google of Microsoft product met hun 'Oeps, foutje' mentaliteit.
jcbvm @Maurits van Baerle1 december 2022 07:38
Eens, echter merk ik wel dat ze vooral op grote dingen focussen en kleine dingen blijven soms maandenlang liggen. Dat frustreert veel gebruikers. Daarnaast heb ik het idee dat ze met name op web first focussen, waarbij ik me afvraag of ze niet beter op mobile first kunnen focussen omdat mensen daar volgens mij veel meer baat bij hebben.
Maurits van Baerle @jcbvm1 december 2022 09:01
Ja, sommige dingen duren wel lang. Zo heb ik een probleem dat Proton Bridge niet werkt met Airmail. Aan de bugreports te zien is dat al jaren een probleem. En dat is geen kwestie van het nog niet veilig kunnen doen want andere mail clients werken wel.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 24 juli 2024 00:16]

Zentac @Vince_30 november 2022 20:36
Ja, dat is ook waar ik nu op wacht. En de functie om externe agendas toe te voegen in de app. Ik zit nooit meer echter een computer namelijk.
Maurits van Baerle 1 december 2022 09:03
Begrijp ik nou goed dat een aparte agenda app is en niet geïntegreerd wordt in de email app? Dat vind ik een eigenaardige keuze.
jcbvm @Maurits van Baerle1 december 2022 15:29
Klopt, hoewel zo eigenaardig is dit niet. Google heeft ook twee aparte apps ervoor.
PlantedRabbit 30 november 2022 18:19
Voor de liefhebbers, hier een linkje
Skadrow 30 november 2022 18:34
Gebruik deze nou al een tijdje op android, doet wat je verwacht, erg minimalistisch maar functioneel

[Reactie gewijzigd door Skadrow op 24 juli 2024 00:16]

4x4 1 december 2022 08:17
Kun je in Proton naast mail en een agenda ook je contacten kwijt? Momenteel gebruik ik Outlook voor m’n mail, agenda en contacten.
Zou graag over willen stappen maar moet wel mijn contacten ook over kunnen zetten.
ChillinR 1 december 2022 08:47
Tutanota (https://tutanota.com/) heeft al een paar jaar een end-to-end encrypted agenda geïntegreerd in hun e-mail-app.

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