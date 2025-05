Proton Mail gaat betalende klanten waarschuwen voor datalekken op het darkweb

Proton introduceert een Dark Web Monitoring-functie. Het bedrijf gaat betalende Proton Mail-klanten daarmee waarschuwen als ze betrokken zijn bij een datalek. Ze krijgen die informatie te zien binnen de dienst, inclusief aanbevelingen waarmee gebruikers zichzelf kunnen beschermen.

Voor de nieuwe functie scant Proton het darkweb op de e-mailaddressen van gebruikers. Wanneer gebruikers zich via hun Proton Mail-adres inschrijven voor een dienst en de gegevens van die dienst uitlekken op het darkweb, dan worden zij daarvoor binnen Proton Mail gewaarschuwd. Dat gebeurt via het recent uitgebrachte Proton Mail Security Center, dat beschikbaar is via de webversie en desktopapp van Proton Mail.

Wanneer gebruikers zijn getroffen door een datalek, verschijnt in een overzicht van Proton welke gegevens daarbij precies zijn uitgelekt. Er staat ook wat de bron van het datalek is en welke acties gebruikers dienen te nemen om zichzelf te beschermen, zoals het veranderen van hun wachtwoord of het inschakelen van tweetrapsauthenticatie. De functie voor darkwebmonitoring is per direct beschikbaar voor gebruikers die een abonnement hebben op Proton Mail.