Proton Drive krijgt online tekstverwerker

Proton Drive gaat de mogelijkheid bieden om documenten online aan te maken en te bewerken. De tool daarvoor, Proton Docs, moet concurreren met online tekstverwerkers als Google Docs. Documenten krijgen end-to-endencryptie. Het team achter Standard Notes heeft de app gemaakt.

De tool komt in de komende dagen beschikbaar voor zowel gratis gebruikers als betalende abonnees, schrijft Proton. Het is niet duidelijk of de gratis variant beperkingen heeft. Gratis gebruikers krijgen maximaal 5GB opslagruimte in Proton Drive, maar mogelijk komen er ook beperkingen aan het aantal documenten dat een enkele gebruiker kan aanmaken.

Proton Docs is een online tekstverwerker waarmee gebruikers andere Proton-gebruikers kunnen uitnodigen om documenten in te zien en te bewerken. De bewerking is in real time te zien. Gebruikers kunnen comments aanmaken en daarop reageren, en het is mogelijk om docx-documenten te uploaden. Proton zegt niet of ook andere bestandsformaten geüpload kunnen worden, maar wel dat het mogelijk is om documenten in docx-, txt-, md- en HTML-formaat te downloaden.

Gebruikers van Proton vragen al langer om een online tekstverwerker die kan concurreren met soortgelijke tools van grote techbedrijven. Proton zegt dat documenten in Docs, net als bij Proton Mail, Drive en Calendar, versleuteld zijn. Proton nam eerder dit jaar de versleutelde-notitieapp Standard Notes over. Het bedrijf zei toen al een dergelijke tekstverwerker te willen maken. Het is niet duidelijk in hoeverre Proton Docs een aangepaste versie van Standard Notes is.

Proton AI

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 03-07-2024 13:30
36 • submitter: Munchie

03-07-2024 • 13:30

36

Submitter: Munchie

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Reacties (36)

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Grimm 3 juli 2024 14:27
Nu nog een smartphone met "ProtonOS" :) (i.p.v. android of ios)
voorstad @Grimm3 juli 2024 14:44
Ja! Misschien moeten Murena (e.os) en Proton eens met elkaar gaan babbelen.
blorf @voorstad3 juli 2024 15:36
Dat lijkt me gewoon bruikbaar icm de Proton diensten. Het kan wel zijn dat telecom-providers het proberen te dwarsbomen met closed source dependencies voor het radio-deel of graphics support. Dat zou het kunnen verpesten.
voorstad @blorf3 juli 2024 16:04
Ik gebruik al anderhalf jaar een Android telefoon met e.os (Murena) samen met de Protondiensten, in mijn (aanhoudende) poging om zonder Google, Meta, Apple en Amazon te leven.

Dat werkt prima, maar een iets verdergaande integratie zou prettig zijn. Denk bijvoorbeeld aan je telefooncontacten en je kalenderintegratie bijvoorbeeld.

Nu heeft Murena haar eigen Nextcloud die je kunt gebruiken (en prima werkt), maar Protonmail werk vooralsnog net iets prettiger en heeft aanvullende diensten met hun VPN en Wachtwoordmanager ProtonPass die gewoon erg goed werken.
Frame164 @blorf3 juli 2024 19:14
De radiospecificaties zijn gewoon openbaar beschikbaar bij 3gpp. Iedereen kan dat zelf bouwen. En degene die dat dan gaat maken kan er voor kiezen om het open source te maken.
123barracuda @voorstad3 juli 2024 21:29
Dat zou een goed idee zijn. Gebruik e/os en proton op een murena FairPhone5, en werkt prima.
Denk niet dat het er gaat komen, maar wieweet bundelen ze hun krachten...
JakkoFourEyes @Grimm3 juli 2024 15:01
Een Proton smaakje van Android zou ik ook best wel geïnteresseerd in zijn. Heb je ook geen gedoe met app makers overtuigen om voor jouw OS te gaan ontwikkelen
Mushroomician @Grimm3 juli 2024 19:14
En de DMA mag ook wel een stukje hebben over een alternatief OS.

Op computers konden we altijd het OS verwijderen en een ander installeren. Waarom met zakcomputers opeens niet?

wat geschiedenis:

[Reactie gewijzigd door Mushroomician op 22 juli 2024 20:36]

Dre9611 @Grimm4 juli 2024 19:10
Ga naar grapheneOS.org kijk daar eens rond.
123barracuda 3 juli 2024 13:58
Eindelijk, toch wel iets waar ik ook een request voor deed. Als visionary gebruiker had ik toch de beta / pilot wel verwacht ( zoals wel met drive en pass)
Net nog gekeken, maar moet echt dus nog even wachten.

Een welkome aanvulling
Patrick1995 @123barracuda3 juli 2024 14:06
Dat is apart, bij mij is het al beschikbaar terwijl ik een normale Proton Unlimited gebruiker ben. Als ik naar Proton Drive ga, staat er als ik op de New button druk nu 'New document'.
!GN!T!ON @Patrick19953 juli 2024 14:18
Zal wel in batches gaan. Ik heb ook Proton Unlimited en op alle plekken waar mogelijk early-bird / tester ingeschakeld. Maar ik heb de optie ook nog niet in Proton Drive.

Komt wel. Inmiddels zelf bezig naar self-hosted te kijken dus voor mij komt het eigenlijk net te laat.

Andere optie ik behoorlijk mis bij drive is folder exclusions in de sync tool. Ik wil gewoon mijn My documents folder in de synctool kunnen opgegeven en dan een paar folders waarvan ik weet dat die niet gesynced hoeven te worden te kunnen excluden.

Ik moet nu of maar accepteren dat hij constant allemaal kleine bestandjes aan het syncen is die niet bewaard hoeven te worden, of voor elke afzonderlijke map in my documents een mapping aanmaken en dit dan met de hand bijhouden als er nieuwe mappen bijkomen in My Documents.
123barracuda @Patrick19953 juli 2024 14:25
Nogmaals gekeken, maar nog niet, nergens. Ach die paar dagen kunnen er ook nog wel bij.

Wat @!GN!T!ON zegt, zal in batches gaan, en dat is normaal.
Zijn tenslotte meer dan 100 miljoen gebruikers.
theobril @123barracuda3 juli 2024 20:49
Wel leuk, dus 1 op de 80 mensen gebruikt het. ok, is net iets meer dan 1%, maar het onbekende gaat er nu dus af. hier family-user, de knop is er wel, maar ja, we zijn ook 6 uur verder :)
123barracuda @theobril3 juli 2024 21:24
Ondertussen nu ook zichtbaar, was bang dat ze mij vergeten waren :)

Wat mij als eerste opvalt is dat het alleen tekst kan afhandelen, en nog geen geen excel bestanden, maar het is ook in de lucht gegooid als "tekstverwerker"
Ook kan je alleen een tekstbestand die in drive staat bewerken en niet een bestand open op de lokale schijf, en deze daarna, na het bewerken, versleuteld opslaan in drive.
Maar goed, we moeten ook niet gelijk heel kritisch worden, het is een goed begin, en Proton kennende wordt daar wel een boel updates achteraan gegooid.
Ik kan bijvoorbeeld ook geen docx bestand openen in proton mail. Daar zal waarschijnlijk ook nog gesleuteld worden.
Al met al, blij met deze aanvulling, en we gaan zien wat er nog bij "geplakt" wordt aan deze upgrade.
voorstad 3 juli 2024 14:03
Nog mooier zou zich in wanneer ze véél meer functies in hun encrypted drive zouden verwerken. En het is mogelijk:

https://cryptpad.org/ biedt niet alleen docs, spreadsheet en presentatie, maar ook forms en kanban, en .. en ... Allemaal e2e encrypted!
!GN!T!ON @voorstad3 juli 2024 14:11
Kende ik nog niet, interessant. Ik ben een beetje aan neuzen naar een self-hosted online doc editor. Zie wel dat cryptpad OnlyOffice gebruikt. Ansich niets mis mee maar het zijn dus geen eigen editors van cryptpad.

Cryptpad binnenkort maar eens naast Nextcloud of Owncloud leggen.
voorstad @!GN!T!ON3 juli 2024 14:43
Ik meen dat ze alleen voor de spreadsheet onderdelen van only office gebruiken. Kan het alleen niet zo snel terugvinden.

Kent OnlyOffice al e2e encryptie?
teek2 3 juli 2024 14:35
Heel mooi dit, gisteren al de nieuwe foto upload tool voor iOS geïnstalleerd, geen life foto's maar verder werkt het wel erg goed! Ze zijn lekker bezig daar. Ik zit er al "met de zaak", maar overweeg nu ook zeker een familie abo... Wat voor mij nog wel echt heel fijn zou zijn is als ik vanaf mijn eigen Linux servers naar Proton drive kon schrijven voor backups...

[Reactie gewijzigd door teek2 op 22 juli 2024 20:36]

aOk @teek23 juli 2024 15:01
je zou deze kunnen proberen
https://rclone.org/protondrive/
Stetsed @aOk3 juli 2024 18:03
Effe hier een asterisks aan want hier is vaak discussie over, dit is niet officieel vanuit proton gekomen. Het gebruikt een API die is genomen van de Android/Web etc apps die proton open source heeft gemaakt van wat ik kon lezen in development discussies om het te kunnen implementeren en in de informatie sectie[1] .

Proton heeft gezegd dat het op de planning staat om drive naar andere platforms te brengen naast de currente, op dit moment is het enige “grote” OS nog linux en daar wordt (blijkbaar) aan gewerkt. Hiernaast zijden ze ook dat ze zitten te werken aan een manier te geven om het binnen een workflow zoals rclone officieel te gebruiken. En als ik het me goed herinner was dat ze zaten te kijken om een manier te gebruiken zoals hun bridge gebruikt voor mail om zoiets te doen voor drive.

[1]. https://rclone.org/protondrive/#limitations
PCG2020 @Stetsed4 juli 2024 08:28
Ik wacht ook op een 'native client' van Proton Drive voor Linux. Je kunt Proton Drive nu wel benaderen met rclone (of Celeste, een GUI voor rclone) maar het is niet zo heel gebruiksvriendelijk. Je moet bij de setup wat dingen in de terminal doen en dat was voor mij persoonlijk echt een beetje uitzoekwerk. Op zich is dat niet erg, maar ik heb de ervaring dat het onder Windows en Android makkelijker gaat.
Antenne Bayern 3 juli 2024 13:52
Het kan dus wel .. Proton toont spierballen.. naar Google & zonen .. :Y)
Patrick1995 @Antenne Bayern3 juli 2024 14:01
Beetje vergelijkbaar met Synology, daar zijn ze al veel langer bezig met een Google Workspace alternatief. Met Synology Drive, Synology Office, Mailplus. Alleen daar moet je het zelf hosten en draait het op je NAS.
Het fijne aan Proton is dat het privacyvriendelijk is en tegelijkertijd nog steeds in de cloud staat, wat het veel toegankelijker maakt.
iqcgubon 3 juli 2024 13:54
Proton is heel goed bezig de laatste tijd.
lucade2210 3 juli 2024 13:54
Tof. Nu wordt volledig overstappen erg interessant. Proton heeft in mijn optiek een veel beter trackrecord als het gaat om privacy en consument gerichte ontwikkeling.
punishedbrains 3 juli 2024 14:01
Interessant, iedereen met standard notes vraagt zich nl af of ze bij de gratis versie moeten blijven of dat een premium proton account ook standard notes activeert. En er dus ook integratie komt met notes.
JakkoFourEyes 3 juli 2024 14:21
Heel interessant! Volgens mij was dit ook een veelgevraagde feature en kwam het voor in de enquête die ze een tijdje terug rond stuurden. Goed initiatief. Ben er zelf erg blij mee. Hoef ik bestanden niet meer te downloaden om extern te bewerken.

[Reactie gewijzigd door JakkoFourEyes op 22 juli 2024 20:36]

grimlock 3 juli 2024 14:03
Had beter geweest om een vergaande integratie met O365 te realiseren.
anboni @grimlock3 juli 2024 14:10
Waarom zou je dat willen? Nu heb of krijg je een privacybewuste (bijna)alles-in-een omgeving. Als je dat gaat koppelen aan O365, raak je inherent een heleboel controle kwijt (en MS kennende wordt dat alleen maar erger)
grimlock @anboni4 juli 2024 08:33
Mja, dus je slaat geen documenten van Office in die omgeving op? Zodra het bestand aangeboden wordt vanuit Office aan Drive dan kan Proton er iets mee. Nu doe je dat handmatig. Dus ik zie helaas geen basis voor je argument.
JakkoFourEyes @grimlock3 juli 2024 14:25
Proton probeert juist steeds meer een volwaardig, privacyvriendelijk alternatief te zijn voor O365. Waarom zouden ze zichzelf in de voet schieten door met een concurrent te integreren?

[Reactie gewijzigd door JakkoFourEyes op 22 juli 2024 20:36]

Zebby @grimlock3 juli 2024 15:46
Dan gaat er data naar Microsoft, iets wat je juist niet wilt. Kun je net zo goed O365 gebruiken...
En andere tool ter integratie zijn stervensduur. Snap dat ze het dan zelf maken. Zelfs voor onze use case hebben we aanboden gekregen (limietloos) vanaf 10k per jaar, met 15% stijging ieder jaar. Anders betaal je vaak per edit/open, wat erg hard gaat. Bizar model.

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