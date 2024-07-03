Proton Drive krijgt online tekstverwerker

Proton Drive gaat de mogelijkheid bieden om documenten online aan te maken en te bewerken. De tool daarvoor, Proton Docs, moet concurreren met online tekstverwerkers als Google Docs. Documenten krijgen end-to-endencryptie. Het team achter Standard Notes heeft de app gemaakt.

De tool komt in de komende dagen beschikbaar voor zowel gratis gebruikers als betalende abonnees, schrijft Proton. Het is niet duidelijk of de gratis variant beperkingen heeft. Gratis gebruikers krijgen maximaal 5GB opslagruimte in Proton Drive, maar mogelijk komen er ook beperkingen aan het aantal documenten dat een enkele gebruiker kan aanmaken.

Proton Docs is een online tekstverwerker waarmee gebruikers andere Proton-gebruikers kunnen uitnodigen om documenten in te zien en te bewerken. De bewerking is in real time te zien. Gebruikers kunnen comments aanmaken en daarop reageren, en het is mogelijk om docx-documenten te uploaden. Proton zegt niet of ook andere bestandsformaten geüpload kunnen worden, maar wel dat het mogelijk is om documenten in docx-, txt-, md- en HTML-formaat te downloaden.

Gebruikers van Proton vragen al langer om een online tekstverwerker die kan concurreren met soortgelijke tools van grote techbedrijven. Proton zegt dat documenten in Docs, net als bij Proton Mail, Drive en Calendar, versleuteld zijn. Proton nam eerder dit jaar de versleutelde-notitieapp Standard Notes over. Het bedrijf zei toen al een dergelijke tekstverwerker te willen maken. Het is niet duidelijk in hoeverre Proton Docs een aangepaste versie van Standard Notes is.