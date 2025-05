Proton Pass-wachtwoordmanager gaat waarschuwen voor datalekken en accountzwaktes

Proton Pass krijgt een nieuwe Pass Monitor-functie die automatisch kwetsbaarheden in accounts opspoort en eventuele datalekken signaleert. Sommige onderdelen van de feature zijn alleen beschikbaar voor betalende abonnees.

De Pass Monitor-functie voor Proton Pass scant onder meer het dark web om blootstelling van gebruikersgegevens te voorkomen. In de aankondiging is te lezen dat de gebruiker een waarschuwing ontvangt als wordt gedetecteerd dat zijn e-mailadres in een illegale datamarkt terecht is gekomen. Deze Dark Web Monitoring-functie is alleen beschikbaar voor gebruikers met een betaald abonnement, zoals Proton Plus of het Unlimited-abonnement dat ook toegang geeft tot de andere diensten van Proton. Proton heeft Dark Web Monitoring vorige maand al beschikbaar gesteld voor zijn Mail-dienst.

Daarnaast zoekt Pass Monitor voor alle gebruikers naar zwakke en hergebruikte wachtwoorden, zodat de gebruiker actie kan ondernemen om accounts beter te beveiligen. Ook krijgen gebruikers te zien welke accounts beveiligd kunnen worden met tweefactorauthenticatie, om hen te motiveren een extra beveiligingslaag in te schakelen naast een wachtwoord.

Pass Monitor bevat de Proton Sentinel-feature, die vorig jaar is uitgebracht door het in Zwitserland gevestigde bedrijf. De functie zet AI en menselijke analisten in om aanvallen op accounts te detecteren en te blokkeren. Proton Sentinel is alleen beschikbaar voor betalende gebruikers.

Proton Pass is beschikbaar als app op Windows, Android en iOS, en is te gebruiken als webapp en als browserextensie. Pass Monitor wordt gefaseerd uitgerold en moet uiterlijk 10 mei beschikbaar zijn op alle apparaten.