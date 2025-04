Proton maakt wachtwoordmanager Proton Pass beschikbaar voor alle gebruikers

Proton heeft zijn wachtwoordmanager Proton Pass uit de gesloten bèta gehaald en beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers. De wachtwoordkluis is beschikbaar voor iOS en Android en als browserextensie voor desktops. Er is zowel een gratis als betaalde versie.

Proton Pass genereert wachtwoorden en slaat ze vervolgens op in een 'wachtwoordkluis', zodat gebruikers ze niet hoeven te onthouden. Dit kan de tool ook doen met gebruikersnamen, Time-based One-Time Passwords en notities. Ook kan deze Aliases opslaan. Daarmee kunnen gebruikers een alternatief e-mailadres gebruiken om hun oorspronkelijke adres te verbergen. Als een website wordt gehackt, komt dan alleen het e-mailalias op straat te liggen.

De gehele kluis en alle opgeslagen gegevens worden met end-to-endencryptie versleuteld, in plaats van enkel de wachtwoorden zoals bij sommige andere wachtwoordmanagers het geval is. Dit is volgens Proton belangrijk om te voorkomen dat 'ogenschijnlijk onschuldige stukjes informatie', zoals opgeslagen url's, door kwaadwillenden gebruikt worden om een gedetailleerd profiel van de gebruiker samen te stellen.

De browserextensie is in ieder geval beschikbaar voor Chrome, Firefox, Edge en Brave. Gebruikers van de kosteloze versie mogen maximaal tien e-mailaliassen en drie 2fa-logins aanmaken. De betaalde versie heeft op dit gebied geen limieten en geeft daarnaast toegang tot meerdere wachtwoordkluizen. Deze versie van Proton Pass is beschikbaar als onderdeel van Proton Unlimited, Business, Visionary en Family. Als alternatief is er ook een los Proton Pass Plus-abonnement voor vijf euro per maand.