Europese Commissie presenteert wetsvoorstel voor digitale euro

De Europese Commissie heeft een wetsvoorstel gepresenteerd over de digitale euro. Dat is een digitale munt die direct door de Europese Centrale Bank wordt uitgegeven en verspreid onder burgers. De EC stelt voor dat het betaalmiddel niet verplicht en niet programmeerbaar wordt.

Volgens het wetsvoorstel van de Europese Commissie moet de digitale euro een wettig betaalmiddel worden, maar niet als vervanging van contant geld. Als de munt wordt ingevoerd, wordt het voor EU-burgers mogelijk, maar niet verplicht, om bij een bank of betaaldienstverlener een aparte rekening te openen voor digitale euro's. Net als met het huidige girale geld kunnen gebruikers via hun bankapp betalingen verrichten, maar ook via een aparte digitale-euroapp. Daarnaast worden er 'andere betaalmethodes' onderzocht voor burgers die niet met een mobiel apparaat willen betalen.

In tegenstelling tot bij giraal geld wil de EC dat gebruikers slechts een beperkte hoeveelheid geld tegelijk op de digitale-eurorekening mogen onderbrengen. Dit om te voorkomen dat giraal geld massaal wordt ingewisseld voor deze centralebankmunt, aangezien dat de financiële stabiliteit in gevaar zou brengen. De EC stelt dat de digitale euro louter gebruikt moet worden als betaalmiddel en dat gebruikers er dus niet mee horen te beleggen. Ook ontvangen gebruikers om die reden geen rente over het saldo op deze rekening.

Verder wil de Europese instantie dat het vanaf het begin al mogelijk wordt om ook offline met de digitale euro te betalen. Dat moet bijvoorbeeld kunnen door twee mobiele apparaten dicht bij elkaar te houden. Dit zou bijvoorbeeld handig zijn bij een bankstoring en moet privacyvriendelijker zijn dan betalen met het huidige girale geld. Zo worden er namelijk minder persoonlijke gegevens overgebracht.

De Europese Commissie stelt verder nadrukkelijk dat de munt niet-programmeerbaar wordt. Daar waren voorheen veel zorgen over, omdat de EC de munt zo zou kunnen instellen dat geld binnen een bepaalde periode of aan bepaalde producten of diensten wel of niet kan worden uitgegeven.

Tweakers schreef eerder al een achtergrondartikel over de digitale euro. De uitgifte ervan gebeurt, net als bij contant geld, door de Europese Centrale Bank, terwijl dit bij giraal geld gebeurt door een commerciële bank als Rabo of ING. Alleen de ECB maakt rechtstreeks geld, terwijl een commerciële bank enkel kredieten kan opzetten.

De EC noemt geld van centrale banken publiek geld en geld van commerciële banken privaat geld. Steeds minder mensen betalen met contant geld en dus wordt er steeds minder rechtstreeks met publiek geld betaald. Hierdoor verliezen de centrale banken grip op het betalingsverkeer. Met een digitale variant van publiek geld kan de ECB dus ook een deel van het digitale geld reguleren. Volgens de EC geeft dit consumenten ook meer keus en leidt het tot 'een sterkere internationale rol voor de euro'.

Het Europees Parlement en de EU-landen moeten nog stemmen over dit wetsvoorstel. Wanneer dat gebeurt, is niet bekend. Mocht de wet aangenomen worden, dan beslist de ECB nog altijd of en wanneer de centralebankmunt er daadwerkelijk gaat komen.