ECB begint met tweejarige 'voorbereidingsfase' voor digitale euro

De Europese Centrale Bank begint volgende maand met een 'voorbereidingsfase' voor de komst van een digitale euro. De ECB gaat dan onder meer de werking en het gebruik van de munt onderzoeken. Het is nog niet zeker of de digitale euro er daadwerkelijk komt.

De voorbereidingsfase voor de digitale euro begint op 1 november en duurt twee jaar, maakt de ECB op woensdag bekend. In die periode gaat de ECB de regels rondom de introductie van een digitale euro afronden. Er worden in de komende twee jaar providers aangewezen die een platform en infrastructuur voor de digitale euro kunnen ontwikkelen. Er worden verder tests en experimenten gehouden voor het 'ontwikkelen van een digitale euro die voldoet aan de eisen van het Eurosysteem en de behoeften van gebruikers, bijvoorbeeld op het gebied van gebruikerservaring, privacy, financiële inclusie en ecologische voetafdruk'.

Na de voorbereidende fase van twee jaar, wordt bepaald of er wordt overgegaan naar de volgende fase van voorbereidingen. De bank benadrukt daarnaast dat het beginnen van de eerste voorbereidingsfase niet betekent dat de digitale euro er daadwerkelijk gaat komen. Alleen de EU is bevoegd om plannen voor een dergelijke munt goed te keuren. De centrale bank zegt bij de ontwikkeling 'rekening te houden' met eventuele eisen die de EU kan stellen na wetgevingsoverleggen.

Er wordt al langer gewerkt aan een digitale euro. De Europese Commissie presenteerde in juni een wetsvoorstel daarvoor. Als de munt wordt ingevoerd, dan wordt die direct door de ECB uitgegeven aan burgers, in plaats van via commerciële banken. Net als met giraal geld, kunnen gebruikers daarmee straks via apps betalingen verrichten, hoewel het ook mogelijk moet worden om offline te betalen. Er komt ook een aparte digitale-euroapp waarmee gebruikers hun digitale euro's kunnen bewaren op een eigen smartphone.

In tegenstelling tot bij giraal geld, komt er voor gebruikers mogelijk een maximum hoeveelheid digitale euro's die ze mogen bewaren op een rekening. Dit moet voorkomen dat gebruikers hun girale geld straks massaal inwisselen voor deze digitale munt, aangezien dat de financiële stabiliteit in gevaar zou kunnen brengen. Tweakers schreef eerder al een achtergrondartikel over de beoogde digitale euro.