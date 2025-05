YouTube krijgt nieuwspagina's met relevante video's bij nieuwsgebeurtenissen

De YouTube-app voor smartphones krijgt nieuwe pagina's met video's van 'gezaghebbende nieuwsmedia'. Gebruikers krijgen die te zien als ze video's bekijken over bepaalde nieuwsgebeurtenissen. De pagina geeft dan aanbevolen video's over datzelfde onderwerp weer.

YouTube gaat de functie de komende tijd uitrollen in 'veertig verschillende landen', zo schrijft het platform op woensdag. Om welke landen dat precies gaat, wordt niet concreet vermeld. De pagina's komen in eerste instantie beschikbaar op de mobiele apps van YouTube. Later volgen nieuwspagina's voor desktopgebruikers en de apps voor televisies.

Gebruikers krijgen na release de nieuwspagina te zien als ze klikken op video's over bepaalde actualiteiten, die worden aangemerkt met een 'krantenicoontje'. De pagina weergeeft dan lange video's, livestreams, podcasts en Shorts over hetzelfde onderwerp. Een voorbeeld van Google toont hoe de pagina wordt geopend bij een video over overstromingen in Pakistan. De pagina weergeeft vervolgens relevante video's en livestreams van verschillende media, waaronder Associated Press en Sky News.

YouTube gaat verder 1,6 miljoen dollar investeren in twintig nieuwsorganisaties uit tien verschillende landen. Die media gaan dat geld gebruiken om Shorts te produceren over actualiteiten. Onder de media vallen Univision in de Verenigde Staten, AFP in Frankrijk en Mediacorp in Singapore.