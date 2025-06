Google verwijdert Android TV-browser Downloader uit Play Store door DMCA-verzoek

Google heeft de app Downloader verwijderd uit de Play Store. Deze app is een webbrowser met downloadfunctie. Downloader is offline gehaald omdat de browser gebruikt kon worden om illegale websites te openen.

De Play Store-versie van de gratis app was speciaal bedoeld voor Android TV-apparaten en had meer dan 5 miljoen actieve gebruikers, schrijft Ars Technica. Downloader kreeg meerdere DMCA-klachten van diverse Israëlische tv-bedrijven. In de melding van de schorsing die Google naar de ontwikkelaar heeft gestuurd, staat dat de app 'gebruikers toestaat om de website Sdarot te bekijken, die berucht is om het schenden van het auteursrecht'.

Sdarot is de grootste piraterijsite van Israël. De site is al meermaals aangeklaagd, maar staat op het moment van schrijven nog steeds online. In 2022 werd door een rechtbank in New York bepaald dat alle isp's in de VS Sdarot moesten blokkeren, tekent TorrentFreak op. Later werd dat bevel echter opgeschort.

Op Twitter laat de ontwikkelaar van Downloader weten de reden voor het DMCA-takedownverzoek 'absurd' te vinden. Hij stelt dat het oneerlijk is om een webbrowser de schuld te geven van het feit dat er illegale content op het internet staat. "Als het inladen van een website met illegale content genoeg is om de DMCA-wetgeving te schenden, moet elke browser in de Play Store verwijderd worden, inclusief Google Chrome." De ontwikkelaar heeft bezwaar gemaakt tegen de uitspraak, maar die werd 'binnen enkele minuten' door Google afgewezen.

De app, die in 2016 werd uitgebracht, heeft zijn populariteit voornamelijk te danken aan het feit dat het Android TV-gebruikers in staat stelt om bestanden van internet op de tv te downloaden. De browser kon onder meer gebruikt worden om SmartTubeNext mee te sideloaden, een soort YouTube Vanced voor Android TV.

Gebruikers die de app al geïnstalleerd hebben, kunnen deze nog steeds gebruiken. Ook is de app nog te downloaden in de Amazon Appstore en als apk beschikbaar op de Downloader-website.