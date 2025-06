Google maakt bèta van Play Games for PC beschikbaar in Nederland

Google heeft de Play Games for PC-bèta uitgebreid naar andere landen, waaronder Nederland. De dienst maakt het mogelijk om bepaalde Android-games op een pc te spelen. De systeemeisen zijn relatief laag: gebruikers hebben minimaal 8GB ram nodig en 10GB aan opslag.

Google zegt op Twitter dat het de dienst heeft uitgebreid naar meer dan veertig landen. Daar valt Nederland ook onder; de Play Games-bèta is vanaf de website te downloaden. Daarvoor is het wel nodig dat gebruikers hun e-mailadres achterlaten waarmee ze een downloadlink toegestuurd krijgen.

Play Games for PC maakt het mogelijk om een aantal games voor Android op de pc te spelen. Het gaat onder andere om Drift Max Pro, Eversoul, Final Fantasy, Cookie Run en Genshin Impact. Het gaat volgens Google om meer dan honderd games die te spelen zijn. Dat kunnen spelers niet alleen met een controller doen, maar ook met een toetsenbord en muis.

De minimale systeemeisen zijn niet erg hoog; gebruikers hebben minimaal 8GB ram nodig, een Intel UHD 630-gpu of hoger en minimaal een quadcore-cpu. Google zegt dat sommige games verplicht een Intel-processor vereisen, maar het is niet bekend welke. Wanneer de dienst definitief beschikbaar komt, is niet bekend.