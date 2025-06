Google is begonnen met advertenties tonen in zoekbalk van Play Store

Google toont voortaan advertenties in de zoekbalk en de zoekgeschiedenis van Android. De maandelijkse update van Google System voert dat als verandering door. Het bedrijf experimenteerde eerder al met dergelijke advertenties.

Gebruikers laten op sociale media weten dat zij dergelijke advertenties zien. Het gaat om drie advertenties voor apps, die niet zijn gerelateerd aan de zoekopdracht die gebruikers hebben opgegeven. De apps verschijnen daar ook als gebruikers nog niets hebben ingevuld.

Google bevestigt op een supportpagina dat het de feature in een update heeft toegevoegd. Dat is een nieuwe verandering in de maandelijkse update voor Google System, het onderliggende systeem voor Android waarmee automatische updates aan Google-diensten worden doorgevoerd. De verandering zat al in versie v35.3 van de Play Store die in april werd uitgebracht, maar de advertenties lijken pas recent te verschijnen in de zoekresultaten.

Het is niet de eerste keer dat Google advertenties op deze plek in het besturingssysteem toont. De advertenties verschenen in november vorig jaar al voor een aantal gebruikers, maar toen leek het nog om een beperkte test te gaan.