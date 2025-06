Hacker installeert Windows 11-minivariant Tiny11 op vram van gpu

Hacker NTdev heeft het voor elkaar gekregen om een zelfgemaakte miniversie van Windows 11, Tiny11, op het vram van een gpu te installeren. Het lichtgewicht OS is een Windows 11-versie zonder bloat en is daarmee bedoeld voor apparaten met lage specs.

De ontwikkelaar NTdev bracht eerder dit jaar al Tiny11 uit, een lichtgewicht versie van Microsofts recentste besturingssysteem waaruit zoveel mogelijk features zijn weggehaald waardoor het OS ook op apparaten kan draaien met weinig middelen zoals werkgeheugen en opslag. Sindsdien proberen de hackers Tiny11 op verschillende apparaten te installeren. Zo lukte het eerder het OS volledig in te draaien, waar het slechts 200MB aan geheugen nodig had, al was het dan niet mogelijk iets te doen in het OS. Nu is het de maker gelukt om Tiny11 zelfs in de virtuele opslagdrive van een gpu te installeren.

De maker gebruikte GpuRamDrive, een opensourcetool waarmee het mogelijk is een virtuele drive in gpu-geheugen aan te maken. Daarmee kreeg de ontwikkelaar het voor elkaar het volledige besturingssysteem in het vram van een Nvidia GeForce RTX 3050 te zetten. Die heeft 4GB vram. NTdev maakte een VM aan van 3550MB om het OS te draaien. De maker zegt in een video dat hij sequentiële lees- en schrijfsnelheden van 1960MB/s en 2497MB/s haalden.

Update: in de tekst is duidelijker gemaakt dat het OS is geïnstalleerd in vram en niet daarin draait.