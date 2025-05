Nvidia GeForce RTX 3060 Ti met GDDR6X-geheugen verscheen bij webwinkel

Een Britse webwinkel vermeldde tijdelijk de komst van een refresh van de Nvidia GeForce RTX 3060 Ti-videokaart. Deze nieuwe videokaart beschikt over sneller GDDR6X-geheugen, in plaats van GDDR6. Er gingen eerder al geruchten rond over de komst van deze videokaart.

De GeForce RTX 3060 Ti verscheen onlangs bij Britse webwinkel Scan, merkte techwebsite VideoCardz op. Deze retailer verkoopt Nvidia's eigen Founders Editions in het Verenigd Koninkrijk. Gebruikers konden een RTX 3060 Ti Founders Edition in hun winkelmandje stoppen, waar vervolgens te zien was dat de videokaart beschikt over GDDR6X-geheugen. De overige specificaties lijken grotendeels ongewijzigd.

De vermelding van GDDR6X-geheugen lijkt inmiddels te zijn verwijderd. Het is daarmee ook mogelijk dat dit een fout van de retailer betreft. Er gingen echter eerder al geruchten rond over de komst van een RTX 3060 Ti met GDDR6X-geheugen. Twitter-gebruiker Megasizegpu meldde begin september dat Nvidia deze gpu op de planning heeft staan, naast onder meer een RTX 3060 met 8GB geheugen. VideoCardz onderschreef dat bericht.

Nvidia bracht de GeForce RTX 3060 Ti in 2020 uit. Deze videokaart beschikt over 4864 CUDA-cores en had bij release 8GB GDDR6-geheugen. Er gingen echter al langer geruchten rond over een refresh van deze videokaart, met sneller GDDR6X-geheugen. De hoeveelheid vram blijft daarbij ongewijzigd. Deze nieuwe variant verschijnt volgens de huidige geruchten 'eind oktober'. Een concretere releasedatum is nog niet bekend.