Eerste beelden tonen GeForce RTX 4080-videokaarten van Gigabyte en MSI

Er zijn beelden opgedoken van de GeForce RTX 4080-videokaarten van Gigabyte en MSI. Uit de beelden blijkt dat MSI zes varianten van de videokaart zal uitbrengen. Hoeveel de verschillende videokaarten moeten kosten, is nog niet duidelijk.

De RTX 4080-videokaart van Gigabyte heeft het Eagle OC-label meegekregen en zal daarom te overklokken zijn. Al is het nog niet duidelijk in welke mate. De kaart krijgt een koelingsysteem met drie fans mee en heeft verder blauwe kleurendetails. Wat betreft de aansluitingen zijn er volgens de beelden die Videocardz in handen kreeg, drie Displayport 1.4-uitgangen, en een enkele HDMI 2.1-poort. De kaart neemt 3,5 uitbreidingsslots in.

MSI zal zes varianten van de GTX 4080-kaart uitbrengen: Ventus 3X, Ventus 3X OC, de Gaming Trio en Gaming X Trio en de Suprim, Suprim X. MSI heeft nog geen details gedeeld over de kloksnelheden van de videokaarten en de mate waarin de verschillende modellen te overklokken zullen zijn. Alle kaarten beschikken eveneens over drie Displayport 1.4-uitgangen, en een enkele HDMI 2.1-poort. Op basis van de informatie die op de website van MSI te vinden is, maken al deze videokaarten gebruik van de 12VHPWR-connector die volgens sommige bronnen zouden smelten. Het is niet duidelijk of de fabrikanten ook een eigen connector gaan meeleveren.

Nvidia kondigde eind september zijn nieuwe GeForce RTX 40-videokaarten aan. Deze worden gebaseerd op een nieuwe Ada Lovelace-architectuur. Het bedrijf komt met een RTX 4090 voor 1959 euro en twee RTX 4080-varianten voor respectievelijk 1099 en 1469 euro. De 4080 kwam aanvankelijk twee varianten uit, een versie met 12GB ram, een versie met 16GB ram. De versie met 12GB ram is halfweg oktober geannuleerd waardoor er enkel een variant met 16GB GDDR6X-geheugen op de markt komt. Die komt op 16 november uit voor een adviesprijs van 1469 euro.