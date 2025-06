Manli toont GeForce RTX 3060 met 8GB geheugen en 128bit-geheugenbus

Opnieuw heeft een fabrikant een nieuwe Nvidia GeForce RTX 3060-variant laten zien. Manli heeft deze kaart online gezet. Het grote verschil is dat deze nieuwe variant 8GB GDDR6-geheugen en een kleinere geheugenbus dan het bestaande RTX 3060-model heeft.

De specificaties van de GeForce RTX 3060 8GB zijn bij videokaartfabrikant Manli opgedoken, merkte ook techwebsite VideoCardz op. De videokaart is grotendeels gelijk aan de bestaande GeForce RTX 3060; de videokaart beschikt bijvoorbeeld over dezelfde gpu met 3584 CUDA-cores. De kaart beschikt ook over dezelfde koeler als de bestaande Manli GeForce RTX 3060 12GB.

Het voornaamste verschil is dat het nieuwe model met 8GB geheugen minder vram heeft dan de bestaande RTX 3060, die over 12GB GDDR6-geheugen beschikt. Opvallend genoeg is de geheugenbus met 128bit ook minder breed dan voorheen; de huidige RTX 3060 heeft een 192bit-geheugenbus. Daarmee is de maximale bandbreedte van het nieuwe model ook verlaagd, van 360GB/s naar 240GB/s.

Sinds begin september gaan er al geruchten rond dat Nvidia met een nieuwe gpu's zou komen, waaronder deze GeForce RTX 3060 met 8GB aan geheugen. Daarnaast verscheen er deze maand al een nieuwe RTX 3060 Ti-variant met sneller GDDR6X-geheugen.